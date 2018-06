May cede y logra evitar derrota en el Parlamento británico

El Gobierno británico evitó a último minuto una derrota en el Parlamento este martes (12.06.2018), luego de que la Cámara de los Comunes votara en contra de una enmienda que daría más poder al Poder Legislativo en un acuerdo final sobre el "brexit”. Según la cadena Sky News, May se reunió con 20 legisladores rebeldes del Partido Conservador para persuadirlos de que voten a favor del Gobierno.

A cambio, la primera ministra ofreció incorporar aspectos de la enmienda al proyecto, antes de que la ley regrese a la Cámara de los Lores. De esta forma, 324 legisladores votaron en contra de la enmienda, frente a los 298 que lo hicieron a favor. La propuesta de los legisladores proeuropeos era que el Parlamento tenga la decisión final sobre cualquier acuerdo con el bloque comunitario.

La enmienda rechazada obligaba al Gobierno a seguir "cualquier indicación" del Parlamento en caso de que no lograra alcanzar un acuerdo con Bruselas. Bajo esa disposición, los diputados podrían haber instado al Gobierno a regresar a la mesa de negociaciones con sus 27 socios comunitarios en caso de que no hubiera acuerdo. May había pedido días antes a sus aliados no votar en contra del Gobierno, pues eso debilitaba su posición a la hora de negociar con Bruselas.

Esperan "voto significativo”

El conservador Dominic Grieve, antiguo fiscal general británico, lideró en el debate a un grupo de diputados "tories" favorables a aumentar los poderes del Parlamento en ese diálogo con Bruselas. Poco después de la votación, Grieve indicó que ha obtenido "garantías" por parte de la primera ministra de que dialogará sobre sus "preocupaciones" y se mostró confiado en que el Ejecutivo concederá al Parlamento un voto "significativo" sobre el "brexit".

Los legisladores proeuropeos acusan a May de intentar marginar al Parlamento en el proceso de salida del bloque, y argumentan que en el referéndum de 2016 el Reino Unido solo votó según el principio de abandonar la UE. Los votantes, sostienen estos parlamentarios, no fueron informados sobre ningún plan acerca del proceso de salida ni de las relaciones posteriores al "brexit" entre Londres y Bruselas.

DZC (EFE, dpa)

10 bienes culturales británicos que amamos Harry Potter El alumno del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería ha conquistado a cientos de millones de lectores y espectadores de cine de todo el mundo durante casi 20 años. Joanne K. Rowling, la autora, creó un mundo de fantasía que seduce a jóvenes y mayores. “Harry Potter y el niño maldito”, el octavo libro de la serie de Harry Potter, se pondrá a la venta el 31 de julio de 2016.

10 bienes culturales británicos que amamos La minifalda La diseñadora de moda Mary Quant subió el borde de las faldas hasta más arriba de las rodillas, dando comienzo así a la “revolución de la minifalda” en los años 1960. Rápidamente, la corta pieza de ropa conquistó toda Europa.

10 bienes culturales británicos que amamos James Bond Es el más famoso agente secreto del mundo y todo un éxito de taquilla: el agente 007 del MI6, James Bond. El autor británico Ian Fleming escribió la primera aventura de Bond en 1953: “Casino Royale”. Desde entonces, Roger Moore (foto), Sean Connery y otros selectos agentes 007 han cazado incontables villanos y conquistado irresistibles mujeres.

10 bienes culturales británicos que amamos Peter Pan Peter Pan es el nombre de un personaje creado por el escritor escocés James Matthew Barrie para una obra de teatro estrenada en Londres en 1904. Peter Pan es un niño que nunca crece y que odia el mundo de los adultos. Vive en el país de Nunca Jamás, donde experimenta aventuras junto a sus amigos, los Niños Perdidos. La versión de Disney, de 1950, es conocida hoy en todo el mundo.

10 bienes culturales británicos que amamos Agatha Christie De los libros de Agatha Christie se han vendido unos 4.000 millones de ejemplares. Los casos de asesinato investigados por el detective Hércules Poirot y Miss Marple son sumamente populares. Muchos de los libros han sido llevados a la pantalla. Treinta y cuatro años después de su muerte, en 1976, Christie ganó el Premio Anthony al “Mejor escritor del siglo”.

10 bienes culturales británicos que amamos Queen La reina es Elizabeth II, pero Gran Bretaña también tiene otra “Queen”: la legendaria banda de rock. El grupo, con su líder y cantante Freddie Mercury, adquirió enorme fama con numerosos hits, incluyendo “Rapsodia bohemia” y “We will rock you”. Los miembros de la banda han seguido presentándose en todo el mundo sin Freddie, que murió en 1991.

10 bienes culturales británicos que amamos Winston Churchill Winston Churchill, el gran defensor de una Europa unida, no solo fue un reconocido estadista, sino también un gran escritor. En 1953 recibió el Premio Nobel de Literatura “por su dominio de la descripción histórica y biográfica, así como su brillante oratoria en defensa de los valores humanos”.

10 bienes culturales británicos que amamos Fish and chips Indiscutiblemente, Gran Bretaña no es famosa por sus delicias culinarias. Pero el plato “Pescado y papas fritas” se ha transformado en una comida rápida por excelencia en todo el mundo, al igual que el “desayuno británico”, consistente en huevos, tocino, salchichas y frijoles guisados en salsa de tomate.

10 bienes culturales británicos que amamos Charlie Chaplin Charlie Chaplin fue uno de los mayores artistas del siglo XX, un actor británico que alcanzó la fama en la era del cine mudo y lo perfeccionó en Hollywood. Sus películas "La quimera del oro," "Luces de la ciudad," "Tiempos modernos" y "El gran dictador " se cuentan entre los mejores filmes de todos los tiempos. Excelente chelista, también compuso la música para la mayoría de sus películas.

10 bienes culturales británicos que amamos Andrew Lloyd Webber Los musicales de Andrew Lloyd Webber son famosos y admirados en todo el mundo: “Jesucristo Superestrella”, "Starlight Express", "Cats" y "El fantasma de la ópera", por nombrar solo algunos. Por su obra total recibió numerosos premios, incluido un Academy Award, un Golden Globe y varios Tonys y Grammys. Webber es también un miembro tory de la Cámara de los Lores. Autor: Felix Schlagwein / db /PK



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |