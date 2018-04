Los niños no aprenden tan rápido como los adultos

El futuro de Francia depende del sistema educativo, señala el presidente francés, Macron. Como consecuencia, a partir de septiembre el preescolar será obligatorio, los niños tendrán que asistir a la escuela a partir de los tres años. El 97% de los niños ya asisten al preescolar, sin embargo, Macron cree que el 3% restante son niños de familias de bajos recursos, por ello la educación inicial será obligatoria y las comidas serán gratuitas.

Tal vez, la educación inicial favorezca a Francia, pero ¿es realmente buena para los niños? ¿Cuánto aprendizaje y estructura puede manejar un niño de 3 años?

DW: Señora Rollet, ¿los niños aprenden más rápido que los adultos?

Brigitte Rollet: No, eso es absurdo. Incluso, ellos aprenden mucho más despacio. Sus cerebros se están desarrollando y no están organizados como los cerebros de los adultos. Especialmente, los niños de 3 años no han desarrollado conexiones importantes en distintas áreas del cerebro. Por ejemplo, la distinción entre izquierda y derecha es un proceso que lleva tiempo y tiene que ser desarrollado.

¿Esto también se aplica al aprendizaje de idiomas?

Sí, en el cerebro hay dos centros en los que uno establece vínculos a lo largo del tiempo. La única cosa que los niños aprenden más rápido es la pronunciación correcta. Cuando un niño está aprendiendo un idioma, ellos se escuchan como nativos, y para los adultos eso es muy difícil.

Entonces, ¿que los adultos ya no aprenden es un rumor?

Sí, eso está pasado de moda. ¿Alguna vez ha escuchado hablar del estudio de los taxistas en Londres? Neurólogos ingleses han observado cómo cambia el cerebro de los taxistas durante los primeros cuatro años de ejercer esta profesión. Esto fue en 2011, los sistemas de navegación (GPS) no eran comunes. Se descubrió que el área de orientación del cerebro, después de los cuatro años, era mucho más grande que el del resto de la población.

¿Lo importante es un correcto entrenamiento?

La capacidad está ahí, es cuestión de cómo la aprovechamos. El entrenamiento diario con el sistema de navegación en las calles de Londres produjo cambios en la estructura del cerebro de los taxistas. Este hallazgo fue revolucionario para el estudio del desarrollo del cerebro. El estudio prueba que los adultos pueden aprender.

¿Los padres no se tienen que preocupar de que sus hijos estén en desventaja si van a la escuela a los 7 años?

Incluso, yo diría que puede ser una ventaja. Comenzar desde muy temprana edad con la estructura de aprender y hacerlos trabajar podría causar una desmotivación en los niños y los puede agobiar.

¿En general, ir al jardín tiene sentido?

Es extremadamente útil, porque los niños en el jardín aprenden a socializar y a cooperar. Y, no me malinterpretes, incluso es una introducción a la lectura, la escritura y a la matemática. Lo importante es que sea amigable para los niños y se ajuste a sus necesidades. Hay niños que con 3 años de edad ya pueden sumar y restar, mientras que otros tienen que aprender a discernir entre mucho y poco. Cada niño debe ser capacitado según su propio nivel.

La profesora Brigitte Rollet trabaja en el Instituto de Psicología del Desarrollo y Psicología Educativa de la Universidad de Viena.

