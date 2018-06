Liberan en Bélgica a Jean-Pierre Bemba

El exvicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba, absuelto de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI), fue liberado este viernes (15.06.2018) en Bélgica de forma provisional a la espera de otro juicio en este tribunal. En un comunicado, la CPI confirmó su puesta en libertad en territorio belga, donde reside su familia, con la que huyó del Congo en 2008 y donde un año después fue detenido para su puesta a disposición de la Justicia internacional.

Las condiciones específicas de liberación de Bemba incluyen no hacer declaraciones públicas sobre el caso que tiene pendiente con la CPI por delitos contra la Justicia, tras intentar sobornar a los testigos para que no declararan contra él en su principal juicio. Asimismo, no podrá contactar con ningún testigo en este caso y deberá entregarse de forma inmediata a las autoridades correspondientes si así lo exige la CPI.

La Corte ordenó el martes pasado la puesta en libertad provisional del exvicepresidente del Congo, que pasó diez años encarcelado por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad y cuya condena a 18 años de cárcel fue anulada la semana pasada por una Sala de Apelaciones. Los magistrados consideraron "desproporcionado" mantener detenido a Bemba "simplemente para garantizar su comparecencia a la sentencia" de un segundo proceso judicial, explicó el tribunal. (EFE)