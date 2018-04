Le Clézio pide a Macron humanidad con los inmigrantes

El escritor francés Jean-Marie Gustave Le Clézio, premio Nobel de Literatura en 2008, pidió al presidente de su país, Emmanuel Macron, un trato más humano hacia los inmigrantes y lamentó que el mundo se deje dominar por "el miedo" a lo ajeno.

"Continuamos a tratar mal a personas indefensas. Cerrar las fronteras es cuestionable, pero, una vez que están en Francia (los inmigrantes), es inaceptable tratarlos mal", dijo en una entrevista al "Jornal de Dimanche" (JDD) Le Clézio, quien acaba de publicar en Francia "Bitna, sous le ciel de Séoul".

El autor, de 77 años, aclaró que no se considera "ingenuo" por pensar que las fronteras de los países deberían estar abiertas y lamentó que la sociedad se deje "dominar demasiado por el miedo". "Agradezco la labor de Macron, que nos libró de Marine Le Pen (ultraderechista vencida en las elecciones de 2017), pero debería preocuparse más de los más desfavorecidos. Macron no me ha decepcionado en su papel de presidente, pero tiene muchas cosas que mejorar", adujo el autor.

El escritor, cuyas obras reflejan su cosmopolitismo fruto de sus numerosos viajes, explicó que tiene arraigada "la cultura de compartir" debido a sus orígenes de la Bretaña francesa y de Islas Mauricio, una ex colonia francesa en el Índico en la que se crió.

Nacido en Niza (Francia) en 1940, Le Clézio es autor de más de cuarenta libros, entre ellos "El atestado", "Desierto", "Cuarentena" o "El africano". (efe)

