La 'Osteria Francescana', mejor restaurante del mundo

El restaurante "Osteria Francescana", del cocinero Massimo Bottura, en Módena (Italia) ha sido reconocido este martes (19.06.2018) como el mejor del mundo, mientras que el español "El Celler de Can Roca" ha sido segundo y el "Mirazur" francés tercero en los premios "The50 best" de los 50 mejores restaurantes del mundo. Los galardones han sido entregados esta noche durante una gala celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y aunque han cambiado los lugares de los primeros, no han tenido muchas novedades. Lo más destacado, el triunfo de la cocina mediterránea, que ha copado el podio.

Tercero ha sido "Mirazur", ubicado en el pueblo de Menton, en el interior de la costa azul francesa, en el que su joven cocinero, el argentino Mauro Colagreco, basa sus platos en las hortalizas y flores de su propio huerto. Sube un puesto desde el cuarto del año pasado. Tras recibir el premio, Colagreco ha comentado que estaba "muy feliz. Tengo una alegría enorme por estar en el top-ten de la gastronomía mundial, mañana tendremos que abrir y será un día con mucha responsabilidad por representar a la elite".

"Pasar del cuarto al tercero es un gran logro porque es una medalla olímpica. La cocina latinoamericana tiene un gran lugar en el mundo, como la peruana, que se merece los premios, aunque yo hago cocina mediterránea", ha comentado el argentino. Dos peruanos, de Lima, se han consolidado en la lista: el "Central" de Virgilio Martínez ha sido sexto y mejor de Latinoamérica. Fue quinto el año pasado. Su vecino limeño, el "Maido", se ha llevado el séptimo puesto para su cocina nikkei, peruano-japonesa, de su cocinero "Misha" Tsumura, que sube un puesto respecto al año anterior. Dos mexicanos, "Quintonil" de Jorge Vallejo, y "Pujol", de Enrique Olvera, han subido hasta los puestos 11 y 13, desde el 22 y 20 del año pasado, respectivamente. (EFE)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |