La Antártida se derrite cada vez más rápido

Projekt Antarktis: viaje al fin del mundo

“¿Quién se queja del clima en Alemania?”

Es lo que piensan los viajeros. Se acerca el verano en el hemisferio sur, pero el tiempo en la Antártida no ofrece un panorama mucho mejor que en la lejana Alemania. Agua helada, tormentas de nieve y viento, y temperaturas de -20 grados no son las mejores condiciones para filmar. Más aún con gripe y fiebre. Pero el trabajo continúa: no llegaron hasta aquí para quedarse encerrados en el barco.