Kremlin baraja a Viena como sede de reunión Putin-Trump

Luego de que el diario estadounidense Wall Street Journal informara que Rusia había pedido a Austria mediar para una futura cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, el Kremlin reconoció este sábado (09.06.2018) que se baraja a Viena como sede de esa reunión, para la que no existe fecha concreta ni tampoco se sabe cuáles son los temas que se pondrían en discusión, aunque la solicitud de Trump de reintegrar a Rusia al G7 -que volvería a ser G8- podría estar sobre la mesa.

Desde China, donde Putin se encuentra de visita para acudir a una cumbre de seguridad regional, el portavoz del Kremlin, Dmitir Peskov, aseguró que "la necesidad de celebrar esa reunión se trató en la última conversación telefónica entre los dos presidentes. También (se habló de) que Viena puede ser la ciudad" que acogerá la futura cumbre. El mismo Putin trató el tema con el canciller austríaco Sebastian Kurz, con quien se encontró el martes pasado.

Peskov subrayó que "no hay acuerdos concretos ni tampoco negociaciones concretas" entre Moscú y Washington para organizar un encuentro entre los mandatarios, por lo que en realidad solo existe la intención de verlos reunidos. En marzo, Trump dijo que esperaba encontrarse "pronto” con Putin, pero las relaciones se han deteriorado desde entonces, entre otras razones por la situación en Siria y el envenenamiento del exespía ruso Serguei Skripal en Reino Unido.

Loas bilaterales

Debido precisamente al empeoramiento del clima diplomático entre ambas potencias, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Riabkov, insistió el viernes en que es clave celebrar una cumbre entre Putin y Trump. "El contacto al más alto nivel, sobre todo en la situación actual, tiene sin duda una relevancia clave para poner en marcha el proceso que podría sacar las relaciones de su difícil y problemática situación actual", dijo Riabkov.

Una muestra de que esas relaciones podrían mejorar la dio Trump al pedir el retorno de Rusia al G7. Putin no se quedó atrás. En una entrevista con la cadena rusa Rossia dijo que Donald Trump era un político "muy reflexivo”. Las loas no se quedaron ahí: "Sabe escuchar y reacciona a los argumentos de su interlocutor. Todo esto me da motivos para pensar que el diálogo (entre ambos) puede ser constructivo”, dijo el jefe del Kremlin.

DZC (EFE, AFP, Reuters)

