Joachim Löw quiere cerrar el círculo con otro éxito mundial

"Visionario, buen interlocutor, especialista en relaciones públicas”: así resume Joachim Löw sus tareas más importantes como entrenador. Y debe saber de qué está hablando, ya que hace ese trabajo desde hace 12 años, casi tanto como Angela Merkel es canciller. "Jogi” Löw, con su pulóver de cuello en "V” característico y su dialecto de Baden-Württemberg está hace tanto tiempo a cargo del once alemán, que no hay nadie en este país que pueda -ni quiera- imaginarse un torneo de fútbol sin él. Incluso acaba de alargar una vez más su contrato con la Asociación Alemana de Fútbol (DFB), esta vez, hasta 2022, es decir, hasta el próximo Mundial.

¿Por qué lo hace? Con Joachim Löw, Alemania ganó el último Mundial. Además, el gobierno alemán le otorgó una Cruz al Mérito, ganó también el premio al Mejor Entrenador del Año de la FIFA en 2014 y fue nombrado Mejor Seleccionador Nacional del Mundo dos veces, en 2014 y 2017. Amén de que un estadio en Schönau, su ciudad natal, lleva su nombre. ¿Qué motiva a Löw a seguir adelante a pesar de que sabe que en este Mundial de Rusia 2018 no tiene tanto que ganar, sino más bien perder?

Löw y su mayor triunfo, hasta el momento: la Copa Mundial de 2014.

Gran potencial en el equipo

"El Mundial de Fútbol 2014 fue para todos nosotros el apogeo, pero no fue un cierre”, explica el técnico, de 58 años. Ese triunfo no le alcanza, dice, y quiere lograr lo que no pudo ningún entrenador del equipo alemán, y que solo hicieron Italia (1938) y Brasil (1962): defender exitosamente el título de Campeón Mundial de Fútbol. "Mantener el nivel más alto, eso requiere un esfuerzo descomunal”, explicó Löw en entrevista con DW. "Si se logran muchos éxitos, también es humano estar a veces un poco saturado. Uno tal vez pierda también esa avidez, y eso significa que hay otros más ambiciosos que pueden tirarlo del pedestal. Por eso, la tarea más difícil es moverse siempre a ese nivel tan alto sin caer”, añadió. A todo esto, Löw cree en su equipo, en el que hay tanto talento, dice, como raramente lo hubo alguna vez en un equipo alemán. "Veo, hoy como ayer, un gran potencial en este equipo. Sigo sintiendo una gran alegría cuando trabajo con estos jugadores para que sigan desarrollándose”, subraya el entrenador.

Entrenamiento para llegar "aún más alto": Löw con sus asistentes de 2014.

"A veces pensamos en cosas totalmente locas”

Asimismo, Löw, cuya habilidad como técnico del once germano es indiscutible, sabe apreciar el hecho de que no tiene que estar bajo presión todas las semanas, como un entrenador de un club de fútbol local. Hasta poco antes de una Copa Europea y de un Mundial, puede trabajar en paz y sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. Su fuerte es concebir ideas, conceptos y filosofías de juego a mediano y largo plazo, y estudiar a los rivales y las novedades en el fútbol. "Siempre queremos marcar una tendencia. Por eso miramos hacia el futuro. También somos algo visionarios y a veces pensamos cosas totalmente locas, aunque nos parezcan absurdas. A pesar de eso, las queremos probar alguna vez”, señala.

¿Veremos tal vez alguna de esas locas ideas en este Mundial de Fútbol Rusia 2018? No solo los fans alemanes lo esperan, ya que el rendimiento en los últimos cuatro partidos internacionales no fue precisamente convincente. Contra Inglaterra, Francia, España y Brasil, todos grandes rivales en el Mundial, hubo tres empates y una derrota. Pero no por eso hay que ponerse nervioso, ya que el equipo alemán es tradicionalmente un equipo que demuestra rendimiento cuando tiene que hacerlo. Joachim Löw se prepara de manera intensiva para este torneo desde hace, como mínimo, dos años. "Sin planificación no habrá éxito. Con un objetivo claro y coherencia se puede llegar relativamente lejos”, dijo Löw a DW. El éxito se debe dejar lo menos posible al azar. Pero que los hinchas alemanes sigan cruzando los dedos, apuntó. "Al final tal vez haya una situación en la que la suerte decida”.

Autora: Sarah Wiertz (CP/ERS)

