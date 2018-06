James Comey: “Sabíamos que los rusos se estaban entrometiendo en nuestras elecciones”

En 2016 "sabíamos que los rusos estaban haciendo algo. Teníamos información de que algunos estadounidenses podrían estar trabajando con ellos”, dijo el antiguo director del FBI James Comey este miércoles (20.06.2018) en una entrevista en exclusiva con DW.

Comey reconoció en Berlín, donde fue entrevistado para el programa Conflict Zone de esta cadena, haber causado daño a la reputación de este órgano antes de ser despedido por el presidente estadounidense, Donald Trump, en mayo de 2017. No obstante, agregó que sus decisiones estaban justificadas al no haber encontrado una vía alternativa a los pasos que dio.

"Siempre nos enfrentamos a elecciones entre lo malo y lo peor. Creo que siempre elegimos lo malo en lugar de lo peor”, declaró.

El exdirector del importante organismo de investigación criminal, se pronunció igualmente sobre las informaciones sobre las investigaciones a los dos candidatos presidenciales a los comicios de 2016, en los que Hillary Clinton acabó perdiendo frente al actual mandatario.

"Aquí es donde la gente a veces se confunde. Hillary Clinton fue el único sujeto de la investigación que se abrió, comenzó públicamente y se cerró públicamente en 2016”, subrayó Comey, añadiendo que durante las elecciones que se celebraron en el citado año "Donald Trump no fue sujeto de ninguna investigación”.

Este abogado afirmó no tener prueba alguna de que Trump estuviese escondiendo algo: "El hecho de que alguien actúe de esta manera no significa que sea culpable de nada. Podría ser el continuado hábito de este presidente de atacar cuando se siente amenazado. Pero no sé lo que es, honestamente”.

"La naturaleza del presidente hizo aumentar mi compromiso"

Respecto a su antiguo trabajo en el FBI, Comey confesó que "la naturaleza del presidente en realidad hizo aumentar mi compromiso de permanecer en mi cargo y servir y proteger al FBI y al pueblo estadounidense”.

Trump lo despidió en mayo de 2017 como director del cuerpo, después de que se negara a jurarle "lealtad" en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Comey se mostró convencido de que "el FBI recibió golpes significativos como resultado de las decisiones que tomé durante la investigación a Clinton en 2016”. Explicó que "tomamos esas decisiones en un esfuerzo para reducir el daño a la institución. La institución iba a verse perjudicada de todas formas”.

"No hay duda alguna de que yo me desvié de las normas, como ellos (en referencia al inspector general) dicen. Pero nada era normal en relación con la investigación de uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos durante aquellas elecciones”, incidió Comey. "El punto de vista del inspector general es que yo tenía que escoger entre hablar y no hablar, y que no debía haber hablado. Lo entiendo y lo respeto”.

Finalmente, Comey negó tener cualquier tipo de información sobre la investigación en curso que dirige el fiscal especial Robert Mueller.

