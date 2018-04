Gitanos "alemanes" transforman el asentamiento romaní más grande de Europa

"Hubo buen trabajo en Alemania el año pasado: por ejemplo, demoliendo edificios prefabricados, sin explosivos, a mano. Tan pronto como a un contratista de obras turco le hace falta un trabajador, este llama a Stolipinovo. Y, a la mañana siguiente, alguno de nosotros ya está en camino", dice Gülce del barrio romaní Stolipinovo en Plovdiv, Bulgaria. La mayoría de sus parientes y muchos vecinos ya están en Alemania. "Todos se llevan muy bien, tienen trabajo y un departamento. Hubo algunas familias que tuvieron que recibir beneficios de la seguridad social, aunque estos también obtuvieron trabajo esporádicamente". La mayoría de los romaníes de Stolipinovo van a Dortmund, aunque también a Colonia, añade Gülce.

Stolipinovo, el asentamiento gitano más grande de Europa, fue construido a finales del siglo XIX como una "aldea romaní" cerca de Plovdiv. Mientras tanto, la ciudad ha crecido y Stolipinovo está justo en el medio. El asentamiento experimentó un enorme aumento poblacional a principios de la década de 1990, cuando, en la campaña electoral, un importante político prometió oficialmente electricidad gratuita para todo el asentamiento. En ese momento, los gitanos de toda Bulgaria se mudaron a Stolipinovo. Hoy, se estima que en el distrito viven entre 30.000 y 40.000 romaníes.

El asentamiento romaní es un ejemplo típico de desarrollo salvaje. Los quioscos y las chozas se crean diariamente en todas partes, sin plan ni aprobación. El gobierno local los está derribando constantemente; una semana más tarde están de regreso. Por ejemplo, en una operación importante hace dos años, una docena de edificios ilegales fueron demolidos a raíz de una queja de sus vecinos. Lo inusual: las quejas vinieron de los mismos romaníes, los cuales habían ganado mucho dinero en Dortmund y habían construido hermosas casas en la misma calle. "Los alemanes", así se les conoce en Stolipinovo.

"Simplemente tienen hábitos diferentes"

"Cuando vuelven en verano, puedes reconocerlos de inmediato en la calle. Por ejemplo, yo siempre salgo con mi ropa casual de casa, eso a mi no me molesta. Pero ellos, en cambio, andan bien vestidos y con buen calzado, limpios", dice Gülce. "No digo que ellos estén presumiendo, no, simplemente tienen hábitos diferentes, y eso es lo que me hizo ahora vestirme bien cuando salgo a la calle", agregó.

El asentamiento romaní es un ejemplo típico de desarrollo salvaje. Muchas construcciones se crean diariamente en todas partes, sin plan ni aprobación.

El año pasado, un grupo de visitantes de Dortmund fue a Stolipinovo, principalmente representantes de la ciudad y organizaciones no gubernamentales que trabajan con los gitanos búlgaros en Alemania. Querían educar a la gente que un contrato de empleo en Alemania no se le da a cualquiera. En primer lugar, deben tomar un curso de alemán, luego educarse y reunir todos los documentos necesarios, explicaron los representantes de Dortmund. Entre el público hubo caras largas, un poco de risas, algo de incomprensión, pero la conclusión fue que el mensaje había llegado.

Y muchos romaníes también siguen estas reglas. En un año, alrededor de 300 romaníes en Dortmund pudieron cumplir con los requisitos y consiguieron empleo de manera legal. Estos son precisamente quienes aportan una nueva mentalidad a Stolipinovo durante las vacaciones de verano. Sin embargo, quienes se van a Alemania siguen siendo minoría. Entre los miles que viajan anualmente a Dortmund y Colonia, hay muchos que no tienen ni la paciencia ni la calma para superar todos los obstáculos.

Una oportunidad "alemana" en Stolipinovo

"Fui a Dortmund con mi esposo y mis hijos, pero no pudimos sobrellevarlo por más de cuatro meses. No teníamos documentos, y la tía de mi marido quería 150 euros para el alquiler de la habitación. Dinero del que no disponíamos en el momento. ¿De dónde? Después de todo, no conseguimos ningún trabajo", dice Nigiar. Mientras que su familia regresó a Stolipinovo, muchos otros se han quedado y encontraron trabajo en restaurantes o en construcciones, principalmente con empleadores turcos, y a menudo ilegalmente.

Fani tiene 30 años, tiene cuatro hijos y vive con su esposo. Ella ni siquiera piensa en ir a Alemania. Junto con Nigiar y otras cuatro mujeres, recientemente ha encontrado su oportunidad "alemana" en Plovdiv, en un taller de costura fundado por ONG búlgaras y el Rotary Club de Dortmund. Mujeres de Stolipinovo, registradas como desempleadas, reciben capacitación aquí durante seis meses, y al final de su capacitación también pueden conseguir un trabajo en la tienda de costura. Veinte mujeres se han registrado para el nuevo ciclo de entrenamiento. Pero hay un problema: solo hay ocho máquinas de coser.

Fani y Nigiar en clase de costura

Dado que los romaníes han podido trabajar en el extranjero gracias a la libertad de viajar dentro de la Unión Europea, se han construido muchas casas nuevas en Stolipinovo: la mayoría de ellas ilegalmente. Sin embargo, algunos de los "alemanes" también compran pisos en los edificios prefabricados en las afueras de Stolipinovo, que, por lo demás, están habitados por no romaníes. Así, cuando regresan para las vacaciones, se quedan cerca de su propia comunidad, pero viven de manera más "civilizada" y legalmente. Los apartamentos son bastante asequibles: alrededor de 25.000 euros por 60 metros cuadrados. Además, en las cercanías de los edificios prefabricados, las calles están limpias, no hay basura, lo que también impresiona a los habitantes de Stolipinovo, quienes, entretanto, empiezan a imitarlos.

Basuras en las calles de Stolipinovo.

"En Turquía nos golpean, en Alemania nos ayudan"

El asentamiento, que se asemeja a un gran mercado durante el verano, se ve mucho más sombrío en invierno. "Ya estamos esperando a los 'alemanes'. Durante el verano a las tiendas les va realmente bien", dice Gülce, que dirige una pequeña tienda de artículos para el hogar. Uno nota la diferencia entre el residente y los "alemanes" no solo en el poder adquisitivo, en las casas y en la ropa, dice Sascho. El amistoso joven también probó suerte en Alemania, pero regresó. "Nuestros niños aquí no pueden hablar búlgaro incluso con un diploma de escuela secundaria y en Alemania aprenden alemán en tres meses", agregó en tono de queja. Esto se debe principalmente al hecho de que muchos romaníes en Stolipinovo no quieren ser identificados como romaníes búlgaros, sino como turcos búlgaros.

Pero entonces tal vez deberían buscar trabajo en Turquía. ¿Acaso no es que hablan turco? Sascho solo pudo reírse de este comentario de la reportera: "No, en Turquía nos golpean, mientras que en Alemania recibimos ayuda".

Gracias a "los alemanes", a muchos negocios les va mejor en verano

Stolipinovo está cambiando lentamente. Y este cambio proviene desde el mismo barrio. Llevará mucho tiempo para que haya un cambio sustancial, pero los primeros signos ya están allí. "¿Sabes?, en Alemania, incluso si uno se come una semilla de girasol en la calle y deja el casco, la Policía viene y te castiga", dice Nigiar a la periodista.

En Stolipinovo, los contenedores de basura escasean, y el gobierno local se ocupa poco en buscar una solución. Es por eso que Gülce ha colocado dos bolsas negras de basura frente a la entrada de la tienda, para que los clientes puedan mantener la calle limpia. Eso es lo que vio Gülce en Dortmund cuando visitó a su tío.

Autores: Vesselina Bojilova/Alexander Andreev

