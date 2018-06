G7: la confrontación con Trump pone la pauta

"Puede ser que al presidente estadounidense no le importe estar aislado, pero tampoco a nosotros nos importa firmar un acuerdo entre seis si es necesario", manifestó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la víspera del encuentro.

El G7 es un grupo informal que reúne a los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. La cumbre se celebrará en un hotel de La Malbaie, unos 140 kilómetros al noreste de Quebec.

Cumbre empañada por diferencias con EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, irritó la semana pasada a los países de la Unión Europea (UE), Canadá y México con la imposición de aranceles al acero y aluminio.

El mandatario estadounidense dijo que irá a defender los intereses de su país. Este año la cumbre está empañada por diferencias por los aranceles y por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, que eliminó sanciones económicas a ese país, a cambio de concesiones en materia de energía atómica.

Antes Trump ya se había retirado del acuerdo de París contra el cambio climático.

¿Declaración final sin EE.UU.?

"No debemos descartar un acuerdo 6+1", dijo Macron, en lo que se presenta como el escenario más probable: que no haya al final de la cumbre un acuerdo con Estados Unidos alrededor de una declaración conjunta y que Estados Unidos termine marginándose del documento final. Es mejor una declaración final con fuerza que no esté firmada por Estados Unidos, agregó el presidente galo.

Los demás líderes que participan en la cumbre son la canciller alemana, Angela Merkel, la primera ministra británica, Theresa May, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y el japonés Shinzo Abe.

En la cumbre estarán también el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, así como representantes de organismos internacionales y líderes de 12 países invitados, entre ellos el presidente de Argentina,

Mauricio Macri.

Entre 8.000 y 9.000 policías participarán en el operativo de seguridad en La Malbaie y en Quebec, donde está el centro de prensa y se espera una manifestación de grupos anti G-7.

