Francia conmemora centenario de la muerte de Claude Debussy | Europa al día | DW | 25.03.2018

Martha Argerich cumple 75 años (05.06.2016)

Crisis paralizante

"A los 17 años me parecía llevar la vida de una persona de 40, viajando, dando conciertos… No estaba contenta con mi forma de tocar y no recibía clases de nadie en concreto. Dejé de tocar.” Así describe Martha Argerich la crisis que tuvo en su primera juventud y que la llevó a abandonar el instrumento durante un tiempo.