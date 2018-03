Finlandia: aún no llega orden de detención contra Puigdemont | Europa al día | DW | 24.03.2018

La policía finlandesa informó este viernes (23.03.2018) que todavía no ha recibido la orden europea de detención cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien en principio se encuentra de visita en este país nórdico hasta el sábado.

"De momento no hemos recibido ninguna petición oficial de las autoridades españolas para arrestar al señor Puigdemont", confirmó a Efe un portavoz de la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP). Según esta fuente, en estos momentos es imposible determinar si la euroorden llegará a tiempo de impedir que Puigdemont abandone Finlandia, ya que el tiempo necesario para procesarla dependerá de varios factores.

Uno de ellos es el idioma en que se emite la euroorden, ya que si no llega en uno de los tres idiomas aceptados por Finlandia -finés, sueco e inglés-, deberá ser traducida antes de ser ejecutada, lo que demoraría el proceso.

"El país que emite la orden de detención tiene que traducirla a un idioma que el otro país acepta, por eso si recibimos la orden en español tendremos que encargarnos nosotros de traducirla cuando nos sea posible, lo que alargará el plazo", explicó el portavoz policial. "Además, ya es casi media noche y es fin de semana, cuando tenemos menos recursos disponibles que en la semana", añadió.

También señaló que la decisión de arrestar a una persona para la que se solicita la euroorden debe ser aprobada por un fiscal, dependiendo de las circunstancias del caso y de la persona para la que se pide la detención. "No hay ninguna regla obligatoria de que la persona deba permanecer detenida durante este proceso, por lo que, si no es detenida, no podríamos hacer nada para evitar que abandone el país. Eso es algo que se considera caso por caso por la policía y el fiscal", aclaró.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó este viernes una orden europea e internacional de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los otros cuatro exconsellers que permanecen huidos de la Justicia. (EFE)