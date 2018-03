Facebook se disculpa en Alemania por escándalo de datos

"Seguramente habrás oído que la aplicación de un investigador compartió en el año 2014 los datos de Facebook de millones de personas sin su consentimiento", reza el anuncio firmado por el jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, que publicaron este martes (27.03.2018) diarios nacionales germanos como el Süddeutsche Zeitung o el Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Nuestra responsabilidad es proteger tu información. Si no podemos hacerlo, no nos merecemos esa responsabilidad. Ha sido un abuso de confianza y me quiero disculpar por no haber hecho más en aquel entonces para que esto no hubiese pasado", añade.

En los anuncios, Facebook asegura que ahora está dando los pasos necesarios para garantizar que un episodio similar no se pueda repetir en un futuro.

Responsables en Europa de la red social se comprometieron este lunes ante la ministra de Justicia de Alemania, Katarina Barley, a informar a todos los usuarios que se vieron afectados por el escándalo de la filtración masiva de datos que buscaba influir a los electores a favor de Donald Trump en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016.

Alemania, un país muy celoso con la protección de datos de sus ciudadanos desde las experiencias traumáticas con el nazismo y la Policía política de la Alemania oriental comunista, convocó a dirigentes de Facebook para que dieran explicaciones sobre el escándalo y su incidencia en el territorio nacional.

Una aplicación de predicción de personalidad llamada "thisisyourdigitallife", desarrollada por el profesor de psicología de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan, recolectó datos con los que a la postre se buscaba favorecer la campaña electoral de Donald Trump.

La aplicación de Kogan fue instalada por unas 300.000 personas que compartieron su información, pero también parte de la información de sus amigos, por lo que el especialista pudo acceder a los datos de unos 50 millones de usuarios, según estimaciones publicadas por la prensa.

