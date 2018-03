Expulsiones de diplomáticos: “Putin se ríe de ello”

DW: Señor Trittin, el Ministro de Exteriores, Heiko Mass, califica de "señal” la expulsión de los diplomáticos rusos. Su jefe de partido, Rober Habeck, de "muestra de solidaridad hacia Gran Bretaña”. ¿Comparte usted esos calificativos?

Jürgen Trittin: Creo que es más bien una muestra de solidaridad hacia Theresa May. Se quiere reforzar su postura en Gran Bretaña teniendo en cuenta las negociaciones del "Brexit” y, por ello, Europa se muestra unida. En mi opinión, citando al señor Maas, es imprudente, porque se lleva a cabo en un momento, donde no hay constancia de pruebas concluyentes, sino especulaciones y hechos plausibles. La opción plausible es que se señale a Rusia, pero es de esperar que Rusia se pronuncie al respecto y no sé hasta qué punto está bien embarcarse en una política de escalada y acaloramiento recíproco, tomando solo como base hechos plausibles.

Jürgen Trittin opinan que es mejor esperar a los resultados del informe.

En su opinión, ¿hubiese sido mejor esperar primero el informe de la organización para la prohibición de armas químicas en el caso de Skripal?

Sí, esperar al informe hubiese sido el camino correcto y luego actuar partiendo de la base de conclusiones reales. Entonces, se podría haber seguido demostrando esa solidaridad y no se sospecharía de que todo esto tiene poco que ver con el caso Skripal, pero mucho con el "Brexit”.

Con respecto al "Brexit", Alemania y la UE no confían mucho en el gobierno británico, en Boris Johnson, en Theresa May. ¿No se fía usted tampoco de los británicos en el caso Skripal?

Los británicos han investigado el caso correctamente. Con respecto al papel de Boris Johnson y su relación con la verdad, sabemos desde la campaña del "Brexit” que tiene una relación táctica con ella. Si se puede decir de forma amable. Pero no soy de la opinión de que no se señale a Rusia. Solo que cuando se responda a Rusia, entonces será necesario algo más que hechos plausibles.

Más información: Opinión: En contra de sus propios instintos, Trump hace lo correcto con Rusia

Usted también ya había advertido, antes de esta expulsión, de una "espiral de indignación”. ¿Cuáles cree usted que pueden ser ahora las consecuencias?

Si se continúa así, entonces nos veremos muy rápidamente en la versión 2.0. de la Guerra Fría. No me parece inteligente. Por todo lo que queremos conseguir con Rusia y que queremos que dicho país cambie, por ejemplo, en Siria, en el despliegue de cohetes de medio alcance. Una nueva Guerra Fría no sería beneficiosa, sino incluso perjudicial.

¿Qué le respondería usted a los que dicen que Putin solo entiende el lenguaje de la fuerza?

¿Y luego expulsan a cuatro diplomáticos? Putin se ríe por ello.

Más información: Medio centenar de diplomáticos rusos expulsados de la UE por ataque a Skripal

¿Cuál sería la opción correcta?

Hay un procedimiento para situaciones así y es prestarle al caso especial atención. Luego esperar el informe y luego actuar partiendo de esa base. No creo que haya que dejar sin castigo el comportamiento incorrecto, el asesinato de personas y cosas similares, pero estoy a favor de que no se actúe teniendo solo en cuenta hechos plausibles.

Jürgen Trittin (Los Verdes) es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento y vicepresidente del grupo parlamentario ruso-alemán.

Peter Hille (RMR/EL)

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Un cadete de la KGB Putin nació en San Petersburgo en 1952. Tras finalizar sus estudios de Derecho, se unió al servicio de inteligencia soviético KGB en 1975. Su primera tarea consistió en observar ciudadanos extranjeros y empleados de consulados en su ciudad natal. Después fue enviado a Dresde, en el este de Alemania. Tras la caída del Muro De Berlín, Putin quemó cientos de documentos de la KGB.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Su mentor político A la izquierda, se puede ver al joven Putin junto al exalcalde de San Petersburgo Anatoly Sobchak. Éste había sido profesor de Putin, asesorándolo en materia de política internacional. Pese a un escándalo de corrupción al comienzo de su carrera política, su amistad con Sobchak evitó que perdiera su puesto.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Un ascenso meteórico Putin pronto cambió San Petersburgo por la capital política, Moscú. En 1997, el presidente Boris Yeltsin le dio un puesto de nivel medio en su gobierno, un cargo que Putin supo aprovechar para entablar importantes amistades políticas, que le servirían en el futuro.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder La muerte de un amigo La muerte de Anatoly Sobchak, en el año 2000, afectó profundamente a Putin. Su antiguo mentor fue uno de los primeros políticos que propusieron a Putin como presidente. Un año antes, había usado sus conexiones políticas para que se desestimaran las acusaciones por corrupción contra Sobchak.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Presidente interino En junio del año 2000, Boris Yeltsin dimitió, dejando a su primer ministro como jefe interino. En el marco de la campaña presidencial, resurgieron las acusaciones de corrupción en contra de Putin de cuando trabajaba en el gobierno de San Petersburgo. Marina Salye, la abogada que sacó a la luz el tema, fue obligada a abandonar la ciudad.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Tándem "democrático" Puesto que la Constitución prohibía una segunda reelección consecutiva de Putin en 2008, su primer ministro Dimitri Medvedev se presentó a las elecciones. Cuando éste asumió la presidencia nombró a Putin como su primer ministro. Esta maniobra fue fuertemente criticada como antidemocrática y, en Moscú, muchos consideraban a Medvedev un títere de Putin.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Victoria electoral En marzo de 2018, Vladimir Putin fue reelegido por tercera vez como presidente. Puesto que el mandato presidencial se ha extendido, Putin gobernará los próximos seis años. Los comicios estuvieron marcados por una oposición debilitada y acusaciones de fraude. Autor: Elizabeth Schumacher



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |