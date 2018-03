España golea a Argentina y Brasil toma revancha de Alemania

Argentina cayó estrepitosamente este martes (27.03.2018) 6-1 ante España, mientras que Brasil se tomó revancha de Alemania con un 1-0 en Berlín, en las dos postales más importantes que dejó la jornada de amistosos de cara al torneo futbolístico más importante del año, el Mundial de Rusia 2018.

En Madrid, Isco comandó la exhibición de España con un "hat-trick" (27', 52' y 75'), mientras que Diego Costa (12'), Thiago Alcántara (55') e Iago Aspas (74') completaron la mayor goleada de la historia entre ambos equipos.

Con Messi en la grada por una lesión, Nicolás Otamendi (39') marcó el único gol de los entrenados por Jorge Sampaoli, que sufrieron un durísimo golpe cuando quedan menos de 80 días para que arranque el Mundial.

Es la peor derrota de Argentina junto al 6-1 ante Bolivia en 2010 y una derrota por el mismo resultado ante Checoslovaquia en el Mundial de Suecia 1958.

El partido era amistoso, pero el resultado augura semanas de euforia en España y crueles críticas en Argentina, una selección que se clasificó a Rusia 2018 con muchísimos apuros, gracias a un "hat-trick" de Messi en la última jornada.

"El Mundial no ha empezado", advirtió sin embargo el técnico español, Julen Lopetegui, minutos después de la histórica goleada. "La euforia de la gente no la podemos controlar y no me voy a pelear con nadie por creer en esta selección. Otra cosa es lo que hagamos nosotros a nivel interno. Calma, tranquilidad, sabemos perfectamente dónde estamos", añadió.

En el Olímpico de Berlín, en tanto, Gabriel Jesus fue el autor del único gol que le sirvió a Brasil para superar parcialmente la experiencia traumática que significó la estrepitosa goleada del 7-1 sufrida ante Alemania en las semifinales del Mundial en casa en 2014. (Dpa)

