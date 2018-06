El fútbol, catalizador de fenómenos políticos

"Me parece que la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) no está a la altura de las necesidades que tenemos. No tiene una estrategia de política exterior que considere la importancia que tiene la selección nacional, que es un emblema y que nos representa". Con estas palabras, la diputada argentina Cornelia Schmidt Liermann, criticó en entrevista con Deutsche Welle la suspensión del partido amistoso entre las selecciones argentina e israelí, una decisión que acabó tomando la AFA en consideración de la seguridad de los jugadores, debido a que el partido se jugaría en Jerusalén y había una gran oposición por parte de grupos propalestinos.

La diputada del Partido Propuesta Republicana por la Ciudad de Buenos Aires reconoce que no se puede exponer a los jugadores, pero insiste en que, tanto la cancelación de la visita al Vaticano como la suspensión del amistoso con la selección israelí en Jerusalén, fueron una mala decisión. "Se tendría que haber trabajado de otra forma. Justo la semana pasada celebramos en el Congreso argentino los 70 años de la creación del Estado de Israel, al que vemos como un socio estratégico", subrayó.

Según medios argentinos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió al presidente Mauricio Macri que intercediera para revertir la decisión.El incidente muestra la relevancia y prestigio que tiene el fútbol a nivel político, máxime en vísperas de un torneo mundialista.

La violencia en el Fútbol es una de las preocupaciones a nivel internacional.

La violencia en el fútbol argentino

La diputada argentina fue invitada por la Fundación Konrad Adenauer y la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF, según sus siglas en alemán), a participar en una conferencia en Berlín que analizó las luces y sombras del más mediático de los deportes, el congreso "Fútbol y Sociedad en Latinoamérica".

Cornelia Schmidt Liermann trabaja en el combate a la violencia en el fútbol desde que llegó al Congreso, hace siete años, y señala que para erradicarla es necesaria la participación de todos los actores: los oficiales las federaciones de fútbol, y también la sociedad.

"He convocado a diferentes barras bravas, que es nuestro gran problema. Son hinchas conectados a clubes diferentes, vinculados a la reventa de entradas y al control del estacionamiento, y son también grupos de choque. Ellos han provocado que la escalada de violencia haya aumentado con muchas muertes", señaló Schmidt Liermann a DW.

La violencia se produce, entre tanto, fuera de los estadios, al finalizar el partido, por lo que las autoridades argentinas tomaron la decisión de que cuando se trate de un partido importante, se juega sin la hinchada visitante. "Con ello se ha perdido como espectáculo familiar, pero queremos recuperarlo porque el fútbol forma parte de nuestro ADN argentino. Pero para cambiar las cosas necesitamos una política de Estado y consensuada con todos", destacó.

La hinchada no conoce fronteras

Los hinchas trasnacionales

Por su parte, el académico colombiano Kevin Daniel Rozo ha investigado en México y en Colombia el fenómeno de los hinchas trasnacionales. El estudiante de doctorado en Antropologia Social en la Universidad Iberoamericana, en México, vivió dos experiencias que despertaron su interés por el tema. "En un viaje a Cuba me llamó la atención que varios coches destartalados de los años 50 llevaban escudos del Real Madrid o del Barcelona. En Bogotá, en otra ocasión, miraba por televisión un partido de la Champions entre el Juventus contra otro equipo. Me encontré a un grupo de hinchas bogotanos, que estaban cantando en italiano, usando bufandas del equipo italiano, y se acreditaban como su hinchada", relató a DW.

El investigador sostiene que en México la transculturalidad es más compleja: "El hincha mexicano de estos equipos europeos vive una tensión entre lo que significa construir un imaginario de identidad nacionalista fundada en el anticolonialismo, en el mestizaje, y luego construir una identidad a partir de su afición al Real Madrid. Con ese equipo, los hinchas mexicanos se sienten como los reyes de Europa, sin haber estado siquiera alguna vez aquí. Es muy interesante ver el dilema identitario que viven estas personas".

Asimismo, Rozo explica que son hinchas que, siguiendo a Chicharito o a Hugo Sánchez, adoptan el Real Madrid como equipo, pero llega un punto en el que ya no importa tanto el ídolo que los llevó al equipo. Adoptan nuevos ídolos del club. "Muchos de esos hinchas idolatran a Cristiano Ronaldo, y cuando Ronaldo marca un gol, ellos imitan su grito y mueven los brazos como él". Otro ejemplo son los hinchas del Barcelona en Brasil, que idolatran más a Messi, siendo argentino, que a Neymar, que es brasileño: "La imagen perfecta de la trasnacionalización del fútbol es un brasileño que es hincha del Barcelona, cuyo ídolo es Messi y no Neymar".

La organización Reporteros sin Fronteras protestó ante la embajada de Rusia en Berlín por la censura a un reportero alemán que destapó el doping en el fútbol ruso.

El fútbol, legitimador de regímenes y dictaduras

Unos 50 académicos y especialistas en distintas disciplinas provenientes de Instituciones en Europa y América Latina participaron en el congreso en Berlín, que analizó los aspectos positivos y negativos del fútbol. Desde la corrupción y la infiltración del dinero del narco en sus estructuras debido a la falta de regulación, hasta la violencia en los estadios, el fútbol femenino y la igualdad de género. También se trató el aspecto del rey del deporte como instrumento de sostenibilidad y desarrollo.

"Se reconoce el poder que tiene el fútbol en la cooperación al desarrollo. Hay muchas organizaciones que están trabajando a través del deporte para lanzar sus mensajes y apoyar el desarrollo sostenible", destaca Stefan Reith, director del área de América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, que trabajó en Tanzania en un proyecto de promoción de la tolerancia interreligiosa entre musulmanes y cristianos a través del fútbol.

A pocos días antes del Mundial en Rusia el experto recuerda que el fútbol da prestigio y legitimidad a sistemas autoritarios, como sucedió en Argentina en el Mundial de 1978, que legitimó a una dictadura militar. "Rusia no es exactamente una democracia, tiene rasgos de un sistema autoritario. Ese país plantea muchos de los problemas que tratamos aquí, como racismo, violencia, democracia, machismo y homofobia", concluyó el experto.

Autora: Eva Usi (CP)