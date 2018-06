El derecho de asilo en la UE: los puntos más importantes

La política de asilo es actualmente uno de los problemas más grandes para los partidos del Gobierno alemán. La CDU, la CSU y el SPD tienen ideas muy distintas sobre cuántos refugiados pueden entrar en el país y cómo se los debe tratar.

Pero, ¿cuáles son las reglas que todos deben cumplir, no solo en Alemania, sino en toda la Unión Europea? Las directivas de la UE que se han adoptado en materia de política de asilo, pero también en otras cuestiones, son claramente aplicables a todos los Estados miembros. Sin embargo, la forma en que cada país interpreta estas directivas y las transforma en leyes nacionales depende de ellos. Por este motivo, sigue habiendo grandes diferencias entre los Estados miembros de la UE en una serie de puntos.

El reglamento de Dublín

Los refugiados que deseen solicitar asilo en Europa no pueden hacerlo en el país que quieran. Desde 2003, deben cumplir con el Reglamento de Dublín, el cual dice que un refugiado debe solicitar asilo en el país donde ingresó por primera vez en territorio de la UE.

Sin embargo, los Estados miembros no siempre se adhieren estrictamente a esta regla. Con la llamada "autoentrada", pueden decidir hacerse cargo del procedimiento de asilo de un refugiado, incluso si llegó primero a otro país de la UE. Por ejemplo, Alemania ha suspendido repetidamente el traslado de refugiados a otros países. Al final, ningún refugiado fue enviado de regreso a Hungría en el verano de 2017. La razón: la seguridad jurídica. La Comisión de la UE acusó a Hungría de dificultar el acceso de los refugiados a un procedimiento de asilo acorde con la legislación de la UE.

En 2015, los refugiados tenían que esperar en la frontera entre Alemania y Austria.

Otros motivos para suspender el Reglamento de Dublín pueden ser las dudas sobre las normas sociales en otros países de la UE. Por ejemplo, Alemania no envió a los refugiados de vuelta a Italia durante un tiempo porque no se les habría dado un refugio adecuado allí.

Distribución de refugiados

A pesar de las excepciones, el Reglamento de Dublín significa que los Estados miembros en las fronteras exteriores de la UE tienen que hacer frente a un número especialmente elevado de refugiados. Desde hace algún tiempo, se han realizado intentos para establecer un sistema de cuotas en toda la UE para la redistribución de los refugiados a fin de aliviar a Estados como Italia y Grecia. Dependiendo del número de habitantes, los Estados miembros tendrían que acoger a un cierto número de refugiados en una situación de crisis.

Sin embargo, hasta ahora, esta regulación ha fracasado debido a la resistencia de algunos países. Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa se niegan a aceptar por la fuerza a los refugiados que se les "asignarán". En 2017, la UE intentó un programa de reubicación para llevar 160 mil refugiados de Grecia e Italia a otros países de la UE. Pero menos de 26 mil de estos fueron tomados por otros países.

Ver el video 01:17 Now live 01:17 minutos Compartir Presión a Merkel por irregularidades en la BAMF Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente http://p.dw.com/p/2ysoU Presión a Merkel por irregularidades en la BAMF

Controles fronterizos en el espacio Schengen

El espacio Schengen no es exactamente lo mismo que la UE. Tampoco todos los miembros de la UE pertenecen al espacio Schengen (por ejemplo, Bulgaria y Rumania), pero algunos países que no pertenecen a la UE (por ejemplo, Islandia y Noruega) son miembros asociados del espacio Schengen. Dentro de este espacio, las personas generalmente pueden moverse libremente; no hay controles fronterizos. Sin embargo, esta regla no siempre es válida.

En el contexto de la crisis de refugiados, Alemania introdujo controles fronterizos en la zona Schengen en 2015 para impedir que un gran número de refugiados entrara en Alemania sin que sus documentos fueran revisados. Se supone que los controles sólo se permiten por un corto período de tiempo en situaciones de emergencia, pero Alemania los amplió una y otra vez, la última vez en noviembre de 2017. Mientras tanto, el gobierno alemán justificó los controles con las amenazas a la seguridad pública y las amenazas terroristas.

Alojamiento de los refugiados

En cuanto a la cuestión del trato hacia los refugiados que esperan el trámite de su solicitud de asilo, las diferentes interpretaciones de la legislación de la UE por los Estados miembros es crucial. Algunos aspectos son estrictamente necesarios, por lo que los solicitantes de asilo deben tener acceso al mercado laboral a más tardar nueve meses después de la presentación de la solicitud.

Otras reglas, sin embargo, son menos claras. Según el derecho internacional de los refugiados, las condiciones de acogida deben ser conformes con los derechos humanos. Corresponde a cada país decidir exactamente cómo son. En particular, en lo que se refiere a la acogida de los solicitantes de asilo, las normas varían mucho entre algunos Estados miembros de la UE.

Por ejemplo, en algunos países no es raro encontrar viviendas de refugiados completamente superpobladas, edificios sin suficientes instalaciones sanitarias o incluso campamentos de refugiados. Estas condiciones ya han llevado a Alemania a suspender el Reglamento de Dublín y a no devolver a los refugiados a otros países.

Autor: Carla Bleiker (CT/VT)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |