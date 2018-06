Ejército alemán: ¿vía libre a los drones armados?

Los comités de Defensa y Presupuesto del Bundestag alemán votaron a favor de la adquisición del dron de combate Heron TP. Después de años de conflictos, los vehículos aéreos no tripulados pueden ahora arrendarse financiándolos a través de la compañía israelí de aviación Aerospace Industries.

Durante años, la Bundeswehr ha pedido la compra de drones de combate para mejorar la protección de los soldados alemanes en misiones en el extranjero. La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, ya había anunciado el proyecto en enero de 2016.

En el acuerdo de coalición, los partidos gobernantes acordaron "arrendar el dron Heron TP como solución temporal" siempre y cuando "el desarrollo del dron Euro continúe como parte de la Defensa de la Unión Europea" y bajo una condición: "La base conceptual para su uso debe crearse antes de la adquisición futura de drones armados", se afirma en el acuerdo de coalición.

Casi ningún sistema de armas es más controvertido en Alemania que los drones de combate. Los aviones pequeños no tripulados y armados han desacreditado a los estadounidenses que usaron drones de combate en varios escenarios de guerra y causaron muchos daños colaterales. Los asesinatos selectivos de presuntos terroristas fueron frecuentes. En la guerra contra el terror, los drones fueron el arma elegida, porque no suponían ningún riesgo para los atacantes.

Primeros solo vuelos de reconocimiento

En primer lugar, el dron Heron TP se usará primero con fines de reconocimiento. Años después, se llevará a cabo un amplio debate social sobre las armas controladas a distancia. Sólo entonces y si el Bundestag llegara a la conclusión de que no suponen un problema ético, la Bundeswehr puede utilizar aviones no tripulados de combate y el Parlamento votará a favor del Heron TP armado.

Fritz Felgentreu, portavoz del SPD en el Comité de Defensa, está convencido de que la Bundeswehr necesita aviones no tripulados armados para proteger mejor a sus soldados en el extranjero. El Heron TP, a diferencia de su predecesor sin armas, con el que la Bundeswehr ya ha trabajado y acumulado experiencia durante diez años, puede observar no solo desde gran altura lo que ocurre sobre el terreno, sino también intervenir directamente, por ejemplo, si los soldados alemanes fuesen atacados por combatientes enemigos. Hasta ahora, se pierde tiempo valioso en una situación así porque los aviones o helicópteros de combate deben primero volar al lugar de los hechos.

Miedo ante los sistemas autónomos de armas

Sin embargo, eso apenas cuenta para la oposición. El partido La Izquierda está en cualquier caso en contra de todas las misiones extranjeras de la Bundeswehr y, por lo tanto, en contra de los nuevos drones arrendados a través de una financiación. Tobias Pflüger, miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento alemán, diputado de La Izquierda y cofundador de un instituto de investigación para la paz, no cree ni en el sentido de la guerra ni en el de los aviones a control remoto con armas mortales.

Después de haber conversado con expilotos de aviones no tripulados estadounidenses dice saber que "algunos de los pilotos no pueden evaluar las imágenes que ven y, a menudo, atacan a personas inocentes". Además, incluso con los opositores políticos "uno no debería actuar así, como si los ejecutaran”.

Los Verdes van un poco más allá. Tobias Lindner, delegado de ese partido en el Comité de Defensa, cree que los aviones de combate "son el primer paso hacia sistemas de armas autónomas donde las computadoras respaldan las decisiones humanas, e incluso al final las toman por las personas".

