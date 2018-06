EE.UU. anuncia que reunió a 522 niños inmigrantes con sus familiares

Deportados por Trump: volver a una realidad desconocida

Del lado de la luz

Aunque la mayoría no sabe a dónde los van a enviar y tienen mucho miedo de perderlo todo en una fracción de segundo, el sacudón que sufren no siempre termina mal. “Ahora me parece que mi vida en Estados Unidos estuvo siempre cargada de temor y tristeza debido a mi situación legal. Ahora tengo un lastre menos, porque al fin soy libre y me siento en casa”, contó María a DW.

Autor: Sanne Derks