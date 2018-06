Dos tercios de los ingleses desaprueban gestión del "brexit"

Cerca de dos tercios de los británicos creen que el Gobierno de la primera ministra del Reino Unido, la conservadora Theresa May, está gestionando mal la salida de la Unión Europea. Así lo revela este jueves (14.06.2018) una encuesta publicada por el diario The Times. El 66 por ciento de los encuestados cree que el Ejecutivo no está haciendo un buen trabajo con el "brexit", frente al 21 por ciento que respalda su gestión en ese terreno.

La diferencia de 45 puntos entre ambos grupos es la mayor que ha registrado la firma hasta ahora sus encuestas periódicas, y está seis puntos por encima de la diferencia rebelada en un estudio similar hace dos semanas. La mayoría de los británicos aprobaban la gestión de May sobre el "brexit" durante los primeros meses de 2017, pero ese respaldo se ha ido degradando después de las elecciones generales adelantadas de junio del año pasado, en las que la primera ministra perdió la mayoría absoluta. El 46 por ciento de los interpelados cree que el Reino Unido hizo mal al decidir abandonar la UE y el 43 por ciento sostiene que fue la decisión correcta, mientras que en la anterior encuesta ambas opciones se situaban en el 44 por ciento. El mismo análisis sitúa al Partido Conservador tres puntos por delante del Partido Laborista, primero de la oposición, en intención de voto.(efe)

