"Despacito", primer vídeo en rebasar las 5.000 millones de visitas en YouTube

Lo más destacado de los Premios Grammy 2018

La gran noche de Bruno

Bruno Mars dominó los Premios Grammy el domingo, llevándose a casa los seis premios por los que fue nominado, incluyendo la grabación del año y el álbum del año por "24K Magic" y la canción del año por el éxito No. 1 "That's what I like". Derrotó a los principales nominados, incluidos Jay-Z y Kendrick Lamar. Temprano en la noche, interpretó su canción "Finesse" con Cardi B (izquierda).