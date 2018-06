Cristiano Ronaldo llega a un acuerdo con fisco español

Según asegura este viernes (15.06.2018) el diario El Mundo, el jugador de fútbol portugués Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo con el fisco español para solventar sus problemas de impuestos. El delantero, de 33 años, está dispuesto a pagar una multa de varios millones de euros y aceptar una condena de dos años de cárcel, aunque, según la legislación vigente, no tendría que ingresar en prisión.

El Mundo publicó la información pocas horas antes de que Cristiano debutara con su selección en el Mundial de Rusia enfrentándose a España en Sochi. Los representantes del futbolista confirmaron la información a la agencia de noticias dpa.

Empresas pantalla

La Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, acusa al futbolista de haber defraudado numerosos millones de euros a través de un entramado de empresas pantalla. Se trata fundamentalmente de ingresos por derechos de imagen entre 2011 y 2014.

El acuerdo con el fisco contempla una pena de seis meses de prisión por cada uno de los cuatro delitos que se le imputan. En caso de no tener antecedentes penales, en España es habitual que el condenado no ingrese en prisión cuando la pena no es superior a dos años.

El futbolista declaró a finales de julio de 2017 en un juzgado de Pozuelo de Alarcón, junto a Madrid, y aseguró que no quiso "ocultar nada" y nunca tuvo "intención de defraudar impuestos".(dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |