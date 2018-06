Crisis en la selección española

Una bomba estalló en Rusia: la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) despidió al técnico de la selección a tan sólo un día del inicio de la Copa del Mundo. El anuncio lo realizó desde Krasnodar el presidente de la federación Luis Rubiales, en una conferencia de prensa incómoda. "Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional", dijo. Así, Julen Lopetegui, quien estuvo al frente de "La Roja” desde 2016, perdió su cargo. Horas después, abandonó Rusia mientras se anunciaba que su sucesor es el exfutbolista Fernando Hierro.

La crisis comenzó la noche anterior, cuando se hizo público que Lopetegui sería el futuro técnico del Real Madrid una vez que terminara el mundial. Pero el exarquero tenía contrato con la RFEF hasta 2020 y una cláusula de rescisión de 2 millones de euros que el Real Madrid se comprometía a pagar.

Rubiales entonces canceló su presencia en un Congreso de la FIFA en Moscú y voló de urgencia a Krasnodar. Las crónicas hablan de una noche tensa en la que hasta los jugadores estrellas del seleccionado se manifestaron a favor de mantener a Lopetegui en el cargo. Pero nada frenó a Rubiales, que en la mañana del miércoles hizo el ruidoso anuncio: "La selección es el equipo de todos los españoles y hay decisiones que estamos obligados a tomar en función de una forma de actuar y de unos valores. Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima [entre el Real Madrid y el seleccionador] pero de la que nunca se informó a la federación. Tiene que haber un mensaje claro”, fueron sus palabras.

El extécnico del once español Julen Lopetegui.

La crisis española no hace mella en Moscú

Desde Krasnodar, en diálogo con DW, el redactor jefe del diario deportivo español Marca, José Félix Díaz, aseguró que el escenario para el debut del seleccionado ante Portugal en Sochi es de total incertidumbre: "Es una situación nueva e inesperada que no tiene comparación con ninguna otra. Cómo impacta lo veremos el viernes (15.06.2018)”.

El nuevo técnico, Hierro, supo ser un emblema de la defensa española y también del Real Madrid. "No tiene experiencia en el banquillo pero es un hombre del fútbol”, explicó Díaz. Lo cierto es que su único paso por la dirección técnica fue breve y en la segunda división con el Oviedo. "No podía decir que no, no me lo perdonaría. Es un reto apasionante. Las circunstancias son las que son, y a partir de ahí acepto la responsabilidad con valentía, como no puede ser de otra forma", declaró el flamante seleccionador.

Mientras tanto, en las calles moscovitas se palpitaba la crisis española de un modo peculiar. Desde el pasado lunes comenzó a sentirse cada vez con mayor intensidad la fiebre del mundial. Hinchas de casi todos los países se hacen sentir con ruido y alegría en las inmediaciones de la Plaza Roja que hasta ahora estuvo casi siempre cerrada por medidas de seguridad. Sin embargo, fanáticos del mundo entero confluyen en el centro de la capital rusa para intercambiar remeras y alentar cada uno a su selección. Los latinos se destacan: abundan los mexicanos, los argentinos, los peruanos y los uruguayos.

"La culpa no es de Lopetegui”

Alejandro de Prado vive en Rusia hace 21 años y trabaja en el Consulado español en Moscú.

Pero el miércoles (13.06.2018) resultó extrañamente difícil encontrar españoles en el corazón de la capital rusa. Solo se veía a un grupo de tres muchachas con la remera de la selección que estaban almorzando. Pero no tenían una opinión formada sobre la destitución de Lopetegui, más bien viajaron para disfrutar el mundial y conocer el país.

Donde sí había muchos españoles era en el consulado español de Moscú. Allí trabaja Alejandro de Prado hace 21 años. Y si bien no tiene tickets para los estadios, piensa seguir minuto a minuto a su selección. "La culpa no es de Lopetegui. La culpa no es de nadie. Se han juntado muchos factores. El Rubiales es nuevo en la Federación (asumió en mayo). Y claro, ha dado un golpe de autoridad. En paralelo el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, porque mantenerlo en secreto era imposible”, asegura en diálogo con DW.

Los que se podrían ver beneficiados de esta crisis son sus rivales directos del grupo B: Portugal, Marruecos e Irán. Reda Mansouri, Younes Oudghiri y Mehdi Alami son marroquíes y llegaron a Moscú para seguir a su selección. "Supimos hace unas horas que perdieron su técnico y creo que es un buen punto para nosotros, dado que jugaremos contra ellos. Quizá los hará un poquito más inestables y quizá psicológicamente los afecte. Esperamos que sí”, asegura Oudghiri.

Reda mansouri, Younes Oudghiri y Mehdi Alami llegaron a Rusia desde su Kenitra natal para alentar a Marruecos.

Pero Marruecos fue castigado este mismo miércoles por la burocracia del fútbol. La FIFA decidió descartar su candidatura como sede del Mundial 2026 para elegir a Estados Unidos, México y Canadá. "Trump no jugó limpio al decir que iba a castigar a todos los que votaran por Marruecos. Es todo por el dinero, no tiene nada que ver con la pasión. Muchos querían votar por nosotros, pero tras la amenaza cambiaron su opinión” afirmó Mansouri, quien prefirió hablar de eso y no de la crisis española ante el micrófono de DW.

Autor: Diego González, desde Moscú (CP)

