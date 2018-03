Coreas acuerdan realizar cumbre de alto nivel el 29 de marzo | El Mundo | DW | 24.03.2018

Corea del Norte desde la perspectiva de un usuario de Instagram

Vida urbana en Pyongyang

Relacionarse con la gente no es sencillo, dice Depont. "He tenido un par de conversaciones con extraños, pero siempre bajo la atenta vigilancia de uno de los guías". La experiencia señala a Depont que a la mayoría de la gente no le gusta que les tomen fotos. "La mujer norcoreana está cada vez más preocupada de la moda, eso es así. Pero eso se ve solamente en las ciudades", agrega.