Canadá legaliza la marihuana

El Senado de Canadá aprobó con 59 votos frente a 29 este martes (19.06.2018) el proyecto de ley del gobierno federal para legalizar el cannabis, aunque los canadienses tendrán que esperar al menos un par de meses para comprar legalmente marihuana mientras su país se convierte en el segundo en el continente en hacer legal el consumo, después de Uruguay.

El Gobierno del primer ministro Justin Trudeau esperaba legalizarla antes del 1 de julio, pero el gobierno ha dicho que los gobiernos provinciales y territoriales necesitarán entre ocho y doce semanas tras la aprobación del Senado y la ratificación para preparar el inicio de las ventas minoristas. Se espera que el gobierno de Trudeau decida una fecha que lo legalice a principios o mediados de septiembre. Un vocero de Trudeau dijo que no tienen prisa por hacerlo.

"Ha sido muy fácil para nuestros hijos conseguir marihuana, y que los delincuentes se lleven los beneficios. Hoy cambiamos eso. Nuestro plan para legalizar y regular la marihuana acaba de pasar el Senado", tuiteó Trudeau minutos después de la aprobarse la votación. Canadá está siguiendo el ejemplo de Uruguay al permitir un mercado nacional de marihuana legal, aunque cada provincia canadiense está elaborando sus propias reglas para la venta de esta droga. Los gobiernos federal y provinciales también tendrán que aprobar normas que regulen el comercio del cannabis.

"Hemos visto en el Senado esta noche una histórica votación que pone fin a 90 años de prohibición del cannabis en este país, 90 años de criminalización innecesaria, 90 años de un enfoque de drogas que simplemente no ha funcionado", dijo El senador Tony Dean, impulsor del proyecto de ley en la Cámara Alta. La oposición se queja de que se alentará el consumo y de que se convertirá en "grandes corporaciones" a los que hasta ahora han participado en el tráfico ilegal.

Canadá es el país desarrollado más grande en poner fin a una prohibición general sobre el consumo de marihuana y el único del G7 en hacerlo. En los vecinos Estados Unidos, nueve estados y el Distrito de Columbia legalizaron ya también la marihuana. California, hogar de uno de cada ocho estadounidenses, lanzó el mayor mercado legal de marihuana de Estados Unidos el 1 de enero.

Las autoridades encargaron previamente un estudio a un grupo de trabajo encabezado por la ex ministra de Salud, Anne McLellan, y el ex director de policía de Toronto, Bill Blair, que recomendó que se limite a 30 gramos la cantidad de marihuana que se puede portar y a cuatro plantas lo que se puede cultivar. Además, determinó que la marihuana no debe venderse en los mismos locales que el alcohol o el tabaco. La edad mínima para adquirir la droga, de 18 o 19 años, según la provincia, ha sido uno de los temas más controvertidos.

LGC (AP/dpa)

