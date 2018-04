DW: Señor Becker, ¿cree usted posible que Alemania vuelva a liderar el tenis en un futuro próximo, como en los años 80?

Boris Becker: Hay un boom tenístico en Alemania, sobre todo por los éxitos de las tenistas. Hay dos jugadoras de máximo nivel mundial: Angie Kerber y también Julia Görges. Alexander Zverev es otro gran jugador. ¿Por qué no? Estamos trabajando muy duro para tener buenos tenistas de 18 y 19 años. Seguramente tendríamos que superar al deporte rey, el fútbol, pero no sé si será posible, pero hay espacio suficiente para diversos deportes, también para el tenis.

¿Cuáles fueron las circunstancias en los 80 que hicieron que el tenis alemán tuviera tanto éxito?

Fueron diversos motivos que desempeñaron un papel relevante. Teníamos federaciones regionales y estatales muy buenas. En el caso de Baden, contábamos con entrenadores muy buenos y un ámbito familiar muy positivo. Todo esto me ofreció la oportunidad de jugar simplemente al tenis además de la pequeña porción de suerte, naturalmente.

Boris Becker y Steffi Graf con sus trofeos en el torneo de Wimbledon.

El momento álgido lo vivió en 1989. Usted y Steffi Graf en Wimbledon. Eso desencadenó un increíble boom en el tenis alemán.

Sí, quizá comenzó con mi victoria en Wimbledon en 1985. Fui el precursor. Después Graf también ganó su título. Luego y, por primera vez, ganamos los dos en el mismo día, un domingo de julio en Wimbledon. Allí estuvo el expresidente alemán Richard von Weizsäcker en el palco presidencial. Ese fue un momento muy especial para el tenis alemán.

¿Estuvo celoso entonces de no haber ganado el Golden Slam?

No jugué como debía hacerlo. No tiene nada que ver con celos. Steffi Graf sí lo ganó en 1988. Yo estaba siempre feliz de poder ganar un Grand Slam al año. Ella lo hizo con más regularidad que yo.

¿Por qué decidió hace siete meses asumir el puesto en la Federación Alemana de Tenis y qué cree que puede hacer ahora por este deporte?

Creo que como entrenador he cosechado muchos éxitos en los años pasados. Hace tiempo que la federación me preguntó para que asumiera el puesto nacional de "Head of Men´s Tennis”, un cargo que no había antes. Dije que me alegraba de poder tener el honor, la autoconfianza y la responsabilidad para trabajar allí. Tanto a los jugadores como a los entrenadores les pareció también muy buena la idea de mi puesto.

Alexander Zverev, la promesa del tenis alemán.

¿Quién cree usted que podría sustituir a Rafael Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic? ¿Cree en una nueva generación de tenis en Alemania?

En Alemania hay un jugador muy bueno, Alexander Zverev. Los rusos, como Karen Khachanov y Andrey Rublev, son excepcionales. También el canadiense Denis Shapovalov. Ya hay un par de tenistas entre 19 y 21 años que están llamando a la puerta. Nick Kyrgios, de 22 años de edad, es otra gran promesa. Dominic Thiem es otro de los jugadores con un gran futuro. Serán líderes del tenis mundial. Es solo cuestión de tiempo.

El equipo alemán de la Copa Davis jugará contra España en cuartos de final. ¿Cuál es su pronóstico?

Somos los marginados, pero también lo fuimos contra Australia. Cuando nuestro equipo esté completo, entonces seremos fuertes. Intentaremos ganar tres puntos.

Boris Becker ganó con 17 años en Wimbledon en 1985. Fue el tenista más joven de la historia en conseguirlo. Ganó un total de 49 torneos, tres veces en Wimbledon. Ha trabajado como comentarista en la cadena inglesa BBC y Eurosport. Fue entrenador entre 2013 y 2016 de Novak Djokovic. En 2017 asumió el puesto de "Head of Men´s Tennis” en la Federación Alemana de Tenis.

Gerhard Sonnleitner (RMR/VT)

