Arabia Saudita: las mujeres toman el volante

Este domingo (24.06.2018), la prohibición de conducir impuesta a las mujeres será parte de la historia de Arabia Saudita. Actualmente, muy pocas mujeres tienen una licencia de conducir: hasta principios de junio, solo diez habían obtenido una. Sin embargo, se espera que ese número aumente pronto. El Ministerio de Cultura e Información saudita estima que unas 2.000 mujeres obtendrán una licencia en las próximas semanas.

La libertad de cambiar un neumático

Las mujeres no solo pasan horas puliendo sus habilidades prácticas de conducir, también están aprendiendo habilidades teóricas y técnicas en las escuelas de manejo del país. Allí aprenden cómo cambiar un neumático, cómo colocar correctamente sus manos sobre el volante y cómo evaluar la velocidad con precisión.

Un reportaje de la agencia de noticias Reuters sugiere que la mayor parte del aprendizaje se lleva a cabo frente a una pantalla de video. Una joven estudiante dijo: "Lo primero que voy a hacer cuando obtenga mi licencia es llevar a mi familia a pasear. Iremos a algún lugar para celebrar". Otra estudiante quiere llevar a su madre a dar una vuelta tan pronto como obtenga su licencia: "Seremos solo nosotras dos en el automóvil. Estoy muy emocionada".

Conducir es un derecho evidente, debe haber más reformas

Ali Adubisi, de la Organización Europeo-Saudita para los Derechos Humanos, con sede en Berlín, dice que al final la decisión de permitir que las mujeres conduzcan es para el reino parte de una campaña de imagen más grande. Adubisi le dice a DW que levantar la prohibición es, sin duda, un gran paso que será muy positivo para las mujeres. Pero, por otro lado, dice que el Gobierno lo que ha hecho es darle finalmente a las mujeres algo que debería verse como un derecho evidente.

El activista dice que también sería incorrecto asumir que el Gobierno promovió activamente dar a las mujeres el derecho a conducir. "La reforma tiene mucho más que ver con la presión y las demandas de la sociedad saudita y, hasta cierto punto, de la comunidad internacional. Esto fue lo que condujo al cambio". Adubisi señala que las mujeres comenzaron a pedir la revocación de la prohibición de conducir por primera vez a principios de la década de los 90.

Además, agrega, el derecho a conducir es solo la primera de muchas reformas que se deben hacer para que las mujeres se vuelvan legalmente emancipadas. Adubisi le dice a DW que hasta el día de hoy a las mujeres todavía se les niegan muchos derechos fundamentales y continúan viviendo bajo la custodia de los hombres. Por ejemplo, no se les permite viajar solas o firmar contratos por su cuenta. "Las mujeres sufren en gran medida bajo esas restricciones todos los días", dice Adubisi. "Por lo tanto, si vamos a celebrar el derecho de las mujeres a conducir, también debemos exigir que se les otorguen otros derechos".

Opresión al estilo de la vieja escuela

En muchos casos, el Gobierno persigue a las activistas de los derechos de las mujeres de la forma antigua. Esto quedó claramente ilustrado a finales de mayo, cuando varias activistas reconocidas fueron arrestadas y encarceladas. Fueron acusadas de tener "contactos sospechosos con organizaciones extranjeras" que apoyaban sus esfuerzos. Además, fueron acusadas de reclutar a "varios individuos en cargos gubernamentales delicados" y de ofrecer apoyo financiero a "enemigos en el extranjero".

Madeha Alajroush estaba entre las detenidas. La fotógrafa y psicóloga de 62 años estuvo activamente en campaña por el derecho de las mujeres a conducir a principios de los 90. Sus protestas antagonizaron a los clérigos conservadores del país, quienes la llamaron prostituta. Todas sus obras fotográficas también fueron quemadas.

Madeha Alajroush, activista por el derecho de las mujeres a conducir desde principios de los 90.

Estilo de vida insostenible

Los recientes arrestos, dice Adubisi, fueron una advertencia: "El Gobierno está enviando la señal de que las mujeres no deberían exigir más. Si no tienes cuidado, siguiendo el subtexto, podrías ser encarcelada justo como estas reconocidas feministas".

Sin embargo, Alajroush espera que el país continúe cambiando. Meses antes de su arresto, le dijo a la periodista de DW, Fanny Facsar, que el cambio era inevitable. "Nuestro estilo de vida no es sostenible. No puede haber crecimiento económico si no se le permite a la mitad de la sociedad que desarrolle su potencial. Por eso siempre he tenido la certeza de que el país cambiaría algún día. Siempre, era cuestión de cuándo. Yo misma he estado esperando por 30 años que el cambio llegue".

