Alemania pide perdón a Suecia por su celebración del triunfo

La selección alemana pidió perdón a la de Suecia después de que el entrenador escandinavo, Janne Andersson, se quejara de la celebración de la victoria en el último suspiro del partido en su banquillo.

"Fue un partido lleno de emoción. Al final, los gestos y reacciones de nuestro cuerpo técnico hacia los suecos eran demasiado emotivos. No es nuestro comportamiento habitual", indicó la Mannschaft en su cuenta de Twitter, en un mensaje que acabó con un "Ursäkta", que significa perdón en sueco.

Tras el duelo en Sochi, que se resolvió con un gol de falta de Toni Kroos en el último minuto del descuento, Anderson aseguró estar "cabreado" por la forma en la que celebraron el tanto los miembros del cuerpo técnico y algunos jugadores germanos.

En particular, el entrenador sueco consideró que habían corrido hacia su banquillo y hicieron gestos provocativos "delante de las narices". "Muchos de los que estábamos en el banquillo nos enfadamos. Habíamos luchado durante 95 minutos y cuando pitan el final lo elegante es darse la mano y marcharse", afirmó Anderson.

Insultos en Instagram al centrocampista sueco Jimmy Durmaz

Por otra parte, la selección sueca ha salido en defensa del centrocampista Jimmy Durmaz, objeto de insultos en redes sociales por la falta que permitió a Alemania derrotar a Suecia anoche en tiempo de prolongación y seguir con opciones en el Mundial.

El jugador del Toulouse, que había salido al campo a un cuarto de hora para el final, recibió centenares de insultos en su cuenta de Instagram, algunos de ellos racistas, por derribar a Timo Werner al borde del área, una infracción que Krooz transformó en gol para romper el 1-1.

"Siempre he recibido comentarios odiosos en mis redes sociales, no hay peligro, que sigan haciéndolo. Cuando uno lo ha sufrido toda la vida, ya está acostumbrado, no me importa. Estoy aquí, orgulloso de representar a mi país", dijo a medios suecos el jugador, de ascendencia turca.

Los insultos a Durmaz provocaron centenares de comentarios de apoyo al jugador en la misma red social, al igual que el apoyo expreso de varios de sus compañeros.

EAL (efe)

