Αμβούργο: Συναυλία με έργα Μ. Θεοδωράκη

«Ακόμα κι αν κόψεις όλα τα λουλούδια δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει», έγραφε ο χιλιανός νομπελίστας ποιητής Πάμπλο Νερούδα στο magnus opus του Canto General. H μελοποίηση από τον Μίκη Θεοδωράκη αυτού του ύμνου στην ιστορία, τη φύση και τους ανθρώπους της Λατινικής Αμερικής καθώς και του αγώνα των λαών της κατά της αποικιοκρατίας, παλαιάς και σύγχρονης, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην «Εβδομάδα Αλληλεγγύης με την Ελλάδα» που διοργανώνεται από 27/4 μέχρι και 5/5 στο Αμβούργο με την υποστήριξη του ελληνικού προξενείου.

Με τίτλο «Αήττητη άνοιξη» ο συνθέτης και μουσικός Γκέχαρντ Φόλκερτς, η τραγουδίστρια Γιούλια Σιλίνσκι και ο ηθοποιός Ρολφ Μπέκερ παρουσίασαν χθες το βράδυ στην ευαγγελική εκκλησία της Αγ. Τριάδας στη συνοικία του Αγ. Γεωργίου αποσπάσματα από το Canto General, όπως «Οι ελευθερωτές», «Εγώ θα ζήσω», «Κάποια ζωντανά», «Βλαστήσεις» αλλά και ιδιαίτερα αγαπητά τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη στη Γερμανία όπως «Άρνησις», «Νύχτα μαγικιά» και «Καημός». Οι τρεις καλλιτέχνες επέλεξαν συνειδητά λιτά εκφραστικά μέσα, τραγούδι, απαγγελία και πιάνο, και πέτυχαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να μεταφέρουν στο κοινό την πεμπτουσία των μελοποιήσεων του Μίκη Θεοδωράκη. Καταλυτική υπήρξε η συμβολή του Ρολφ Μπέκερ, ο οποίος απήγγειλε στα γερμανικά στίχους του Canto General, όπως μόνο ένας κορυφαίος θεατρικός ηθοποιός είναι σε θέση να πράξει.

Το «παρών» του Μίκη Θεοδωράκη

Πλήθος κόσμου γέμισε ασφυκτικά το χώρο της εκκλησίας

Γερμανοί αλλά και Έλληνες που είχαν γεμίσει ασφυκτικά το χώρο της εκκλησίας και σιγοτραγουδούσαν πότε στα γερμανικά, πότε στα ελληνικά και πότε στα ισπανικά τη μουσική του Μ. Θεοδωράκη, άκουσαν με συγκίνηση το μήνυμα του έλληνα συνθέτη, ο οποίος αν και το είχε προγραμματίσει δεν κατάφερε τελικά για λόγους υγείας να παραβρεθεί στην εκδήλωση. Με το μήνυμά του ωστόσο ο έλληνας δημιουργός υπογράμμισε τη σημασία της συναυλίας, ενώ παράλληλα διαβεβαίωνε το κοινό ότι, έστω και νοητά, είναι παρών.

Η «Εβδομάδα Αλληλεγγύης με την Ελλάδα» διοργανώνεται στο Αμβούργο από το «Σύλλογο Στήριξης του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού» (Förder- und Freundeskreis Elliniko e.V.), ο οποίος φέτος συμπληρώνει πέντε χρόνια ζωής, σε συνεργασία με το «Σύλλογο Κατοίκων της Συνοικίας Αγ. Γεωργίου». Παράλληλα σε εικαστικές εκθέσεις και προβολές ντοκιμαντέρ με θέμα την οικονομική κρίση στην Ελλάδα διοργανώνονται βραδιές ενημέρωσης για τις επιπτώσεις της πολιτικής λιτότητας και των περικοπών στη χώρα. Χθες, την Πρωτομαγιά, εκπρόσωποι ελλήνων και γερμανών εργαζομένων συμμετείχαν σε κινητοποίηση του Γερμανικού Συνδέσμου Εργαζομένων (DGB) στο κέντρο του σημαντικότερου γερμανικού λιμανιού.

Πλήθος τιμητικών εκδηλώσεων σε Γερμανία και Αυστρία

Η χθεσινή συναυλία στην εκκλησία της Αγ. Τριάδας είναι μόνο η αρχή πλήθους τιμητικών εκδηλώσεων σε Γερμανία και Αυστρία για τον Μίκη Θεοδωράκη που ολοκληρώνονται τον Ιούλιο. Στο Βερολίνο πραγματοποιείται σήμερα 2/5 η πρεμιέρα της ταινίας-ντοκιμαντέρ «Dance Fight Love Die - With Mikis on the Road» σε αίθουσα του ιστορικού κινηματογράφου Babylon. Η ταινία του Αστέρη Κούτουλα θα αρχίσει να προβάλλεται στους γερμανικούς κινηματογράφους από τις 10 Μαΐου.

Την Παρασκευή 4/5 παρουσιάζεται στη Δρέσδη, στην ανακαινισμένη αίθουσα Kulturpalast το Canto General, με την χορωδία Singakademie Dresden, την ορχήστρα Elbland Philharmonie Sachsen και τον αρχιμουσικό Έκεχαρντ Κλεμ. Στις 8/5 στην εκκλησία Stiftskirche του Τίμπινγκεν θα παρουσιαστεί η Λειτουργία αρ. 2, καθώς και το έργο «Χορός Ασικικός», ενώ στις 6/6 Ιουνίου στην Αυστρία ο Μ. Θεοδωράκης θα ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Σάλτσμπουργκ. Δύο μέρες αργότερα στην πόλη Λιντς πραγματοποιείται συναυλία με το «Άξιον Εστί», ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στις αρχές Ιουλίου με την παρουσίαση του Canto General στη Βόννη στις 1/7 και στην Κολωνία στις 7/7.

Στέφανος Γεωργακόπουλος