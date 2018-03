Zehn Hunderassen, die ursprünglich aus Deutschland stammen | Meet the Germans | DW | 22.03.2018

Auf den Hund gekommen

Hunde sind die besseren Menschen

Der "beste Freund des Menschen" lebt in rund 7 Millionen deutschen Haushalten. Am 10. Oktober feiern Tierfreunde den Welthundetag. Wir feiern auch - mit berühmten Hunden aus Kino, Kunst und Comic. Der blaue Hund im Frack im Gemälde "Wendy and me" stammt von dem Maler George Rodrique aus Louisiana. Er ist so beliebt, dass er einst aus einer Galerie gestohlen wurde.