Wohnen wie ein Almbauer | euromaxx ambiente | DW | 21.03.2018

Ernst Thaler ist weit über die Grenzen des Landes bekannt: für sein Gespür für altes Holz und seine Kreativität im Umgang mit alten Materialien. Sein Credo: "Altes Kulturgut muss unbedingt erhalten werden". Was seine Vorfahren mit viel Erfahrung und harter Arbeit erbaut haben, will er mit derselben Handwerkskunst zu neuem Leben erwecken. Am Kärntner Katschberg - auf über 1600 Metern Höhe –hat er zum Beispiel eine Hütte aus dem 17. Jahrhundert als "Paradebeispiel" für alpines Wohnen gestaltet. Nur der Rahmen der Almhütte war noch vorhanden; er hat sie mit seinem Know-how wieder bewohnbar gemacht. Jahrzehntelang hat er die Bauweise der Bergbauern studiert. Diesen Traditionen gemäß hat er den Innenraum der Hütte neu aufgebaut: teilweise mit alten, restaurierten Möbeln, teilweise mit nach Originalplänen neu gezimmerten Objekten.