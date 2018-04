Wird Diess der neue Volkswagen-Chef?

Die Gerüchte mehren sich und scheinen von Stunde zu Stunde substantieller: Herbert Diess soll als künftiger Chef des Volkswagen-Konzerns die Marke VW führen. Diess könnte weiter Chef der Konzern-Kernmarke VW bleiben und zusätzlich Vorstandsvorsitzender von Volkswagen werden. Damit würde VW zu einer Struktur zurückkehren, die bereits unter dem früheren Volkswagen-Chef Martin Winterkorn galt.

Der frühere BMW-Manager Diess, der die Wolfsburger Kernmarke mit dem Zwei-Buchstaben-VW seit drei Jahren leitet, behielte damit seine Machtbasis, wenn er an die Spitze des Konzerns rückt. Einer Nachrichtenagentur gegenüber bestätigten einige Personen aus dem Umfeld der Konzernspitze, Diess solle zunächst als Vorstandsvorsitzender von Volkswagen auch VW-Markenchef bleiben. Das müsse aber nicht auf Dauer so bleiben.

So hatte sich Müller das wohl nicht gedacht

Der noch amtierende Vorstandschef des Wolfsburger Autokonzerns, Matthias Müller hatte vor wenigen Wochen in einem Interview gesagt, wie er sich die Führungsriege seines Unternehmens in absehbarer Zeit vorstellen würde. Offenbar ohne auf seine eigene Zukunft anzuspielen, sagte Müller, die werde jünger sein als die amtierende und weiblicher und internationaler.

Schaut man auf Müllers eigene, inzwischen immer wahrscheinlicher erscheinende Nachfolge, muss man sagen: Da hat er aber etwas daneben gelegen. Denn Herbert Diess, der offenbar designierte neue Vorstandschef ist schon fast 60 und gehört der gleichen Generation an wie der nur viereinhalb Jahre ältere Müller. Und weiblich ist er augenscheinlich auch nicht.

Erfahrung in Spanien und England

International an ihm ist lediglich die Bemerkung im Online-Lexikon Wikipedia, er sei ein "österreichischer Manager". Studiert hat Diess jedenfalls in Deutschland, wo er seit 1984 auch beruflich tätig ist. Zunächst für den Stuttgarter Technik-Konzern Bosch (1989 - 1996) und anschließend bis 2014 für die BMW AG.

Für Bosch verantwortete Diess Bau und Instandhaltung eines Werkes im spanischen Treto. Der Münchener Autobauer BMW schickte ihn für einige Zeit nach Birmingham und Oxford. 2003 kehrte er nach München zurück und saß von 2007 bis '14 im BMW-Vorstand. Als er im Dezember 2014 bei der Suche nach einem Nachfolger des ausscheidenden Vorstandschefs Norbert Reithofer übergangen wurde und dem jetzigen BMW-Chef Harald Krüger den Vorzug lassen musste, verließ er BMW und heuerte beim niedersächsischen Autobauer VW an.

Ein bisschen verantwortungsbewusster

Diess gilt als umsichtiger und sparsamer Einkäufer und als besonders harter Verhandler, der in der Öffentlichkeit aber stets umgänglich und oft auch charmant auftritt. Das wäre jedenfalls ein deutlicher Kontrast zum jetzigen VW-Chef, der oft sehr ungeduldig ist und verschlossen wirkt. Müller setzte statt auf Charme eher auf Arroganz, um Fragen nach seinem Gehalt oder nach Einzelheiten beim Dieselbetrug ausweichen zu können.

Diess ist gerade in dieser Beziehung deutlich offener. Bei der Diesel-"thematik", so der lange verwendete Euphemismus vom Matthias Müller, räumt dessen möglicher Nachfolger sogar eine gewisse Mitschuld ein: "Ich fühle mich da ein bisschen mitverantwortlich, weil man das schon vorab hätte sehen können", so Diess noch vor wenigen Wochen. Ein Seitenhieb auf Müller?

Der E-Mobilität gehört die Zukunft

Neben seinen bereits unter Beweis gestellten Fähigkeiten als "Dealmaker", gilt Herbert Diess auch als der "Visionär" im Vorstand des Wolfsburger Autobauers. Wenn in der niedersächsischen Provinz etwas gesagt wurde zur Zukunft der Mobilität oder, etwas konkreter, zur Zukunft von VW in einer sich wandelnden Mobilitätsgesellschaft, war es oft Herbert Diess, der für VW sprach.

Der Chef der Kernmarke VW plädiert schon länger für ein konsequentes Engagement bei der E-Mobilität. "Die Mobilität in der Stadt funktioniert nur als Kombination aus öffentlichem Verkehr, Fahrrädern und dem Auto", hat Diess erst vor rund drei Wochen gegenüber der "Welt am Sonntag" gesagt und im gleichen Interview die Einführung von Exklusiv-Fahrspuren für E-Autos in deutschen Städten gefordert.

Diess' Interesse an der Elektromobilität ist schon älter als sein Arbeitsvertrag mit Volkswagen. Ab 2012 war er im Vorstand bei BMW verantwortlich für das Ressort "Entwicklung". Dort setze er sich erfolgreich für die Produktion eines Elektroautos ein. Seinen aktuellen Arbeitgeber Volkswagen will er, ob als Markenchef oder (oder: und) als Vorstandsvorsitzender auf diesem Weg weiter voran bringen.