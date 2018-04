Wieder Bahnstreiks in Frankreich

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, fahren am Montag nur 40 Prozent der Fernverkehrszüge zwischen Deutschland und Frankreich. Im Nahverkehr müssen Bahnreisende wie schon an den letzten Streiktagen vom badischen Müllheim mit dem Bus über die französische Grenze nach Mühlhausen im Elsass fahren.

Der Personenverkehr in Frankreich ist stark beeinträchtigt: Im Schnitt fuhr am Montag einer von fünf Hochgeschwindigkeitszügen (TGV) und einer von drei Regionalzügen. Die Beschäftigten protestieren gegen die geplante Reform der SNCF und die Öffnung für mehr Konkurrenz. Die französische Nationalversammlung will sich am Montagnachmittag zum ersten Mal mit der umstrittenen Reform befassen. Die Streikwelle hatte in der vergangenen Woche begonnen und soll noch bis zum Juni dauern.

fm/ks (dpa, AFP)