Wenn Peking über Pop-Stars nicht amüsiert ist

Justin Bieber

Auch der kanadische Popsänger Bieber ist in China unerwünscht. Sein Konzert in Peking im Jahr 2013 dürfte sein vorerst letzter Auftritt dort gewesen sein. Denn nach seinem Besuch des japanischen Yasukuni-Schreins 2014, in dem auch Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs verehrt werden, ist er in China wegen "schlechten Verhaltens" nicht mehr willkommen.