Welttheatertag: Vorhang auf

Die berühmtesten Theater der Welt

Teatro La Fenice

Der Begriff "Fenice" (dt. Phönix) ist keineswegs zufällig. Gewählt wurde er, weil das venezianische Opernhaus einst abbrannte und neu errichtet werden musste. Aber auch auf die Freimaurer spielt er an, die an dem Neubau beteiligt waren: So stellt der Phönix als Sonnenvogel ein passendes Symbol der Aufklärung dar. Giuseppe Verdi feierte in dem Opernhaus mehrere Premieren.