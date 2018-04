Weinstein-Skandal als Film geplant

In dem Film soll nicht der Hollywood-Produzent im Mittelpunkt stehen. Vielmehr soll es um die Recherche jener zwei Reporterinnen der "New York Times" gehen, die im Herbst 2017 alles ins Rollen brachten. Jodie Kantor und Megan Twohey hatten zuerst über Harvey Weinsteins zahlreiche sexuelle Entgleisungen berichtet. Sie wurden dafür Mitte April mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Einzelheiten zum geplanten Film wurden bei der Ankündigung am 26.04.2018 in Los Angeles noch nicht genannt - nur, dass ihn die Produktionsfirmen Annapurna Pictures und Plan B Entertainment, die Brad Pitt mit zwei Partnern führt, realisieren werden. Allerdings könnte sich der Film an der Machart des Journalisten-Dramas "Spotlight" orientieren. Das wurde 2016 immerhin mit dem Oscar ausgezeichnet.

Die Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey

Zahlreiche Frauen, darunter prominente Schauspielerinnen, bezichtigen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinsteinder sexuellen Belästigung, Nötigung und sogar der Vergewaltigung. Weinstein war daraufhin von der von ihm gegründeten Produktionsfirma entlassen worden. Die Firma ist inzwischen insolvent. Weinstein bestreitet bis heute die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

kk/ka (Reuters)