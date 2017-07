Ende der Geduld?

Nach dem Test der Interkontinentalrakete scheint die Geduld der USA am Ende zu sein. Am kommenden Wochenende will US-Präsident Trump auf dem G20-Gipfel in Hamburg mit seinen Verbündeten über eine mögliche Lösung beraten. China und Russland wollen in jedem Fall einen US-Erstschlag auf militärische Ziele in Nordkorea verhindern.