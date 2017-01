Von Oliver Hardy bis Loriot: Die berühmtesten Komiker im Film

Monty Python - intelligenter Humor

"Always look on the bright side of life" singen die Gekreuzigten: Diese Szene aus "Das Leben des Brian" (1979) ist legendär, der Film gilt als Sternstunde der britischen Comedygruppe. Ihre Komik war surreal, verrückt, anarchistisch - aber vor allem intelligent: Monty Python kombinierte Slapstick mit philosophisch-historischen Bezügen. Rund 20 Jahre lang brachten sie die Welt damit zum Lachen.