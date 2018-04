VfL vor Einzug ins Champions-League-Finale

Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg haben beste Chancen auf den Einzug ins Champions-League-Finale. Der zweifache Titelträger gewann am Sonntag das Halbfinale-Hinspiel beim LFC Chelsea mit 3:1 (2:1) und kann sich am kommenden Sonntag (17.30 Uhr MESZ) im Rückspiel in Wolfsburg eine knappe Niederlage erlauben. Das Endspiel steigt am 24. Mai in Kiew.

Die Südkoreanerin Ji So-Yun brachte die Engländerinnern bereits nach drei Minuten in Führung. Die Isländerin Sara Bjork Gunnarsdóttir glich für den VfL zunächst in der 18. Minute aus und sorgte dann zwei Minuten vor der Halbzeit für die 2:1-Führung. Nach der Pause erhöhte Lara Dickenmann in der 66. Minute auf 3:1. Im zweiten Halbfinale trennten sich Manchester City und Titelverteidiger Olympique Lyon im Hinspiel 0:0.

asz/ck (dpa)