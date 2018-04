Veranstalter räumt Fehler bei diesjähriger Echo-Preisvergabe ein

Florian Drücke, der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes der Musikindustrie, richtete seine Entschuldigung an Charlotte Knobloch, die langjährige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Er räumte ein, dass die Echo-Verleihung an die beiden Rapper Kollegah und Farid Bang ein Fehler gewesen sei. Deren Rap-Album enthält als antisemitisch und frauenfeindlich kritisierte Texte und hatte schon während und kurz nach der Echo-Gala für massive Kritik von Seiten einzelner Musiker gesorgt, u.a. von Campino von den Toten Hosen und Peter Maffay.

Westernhagen ist sauer auf die Echo-Veranstalter

Die Veranstalter des Echo Musikpreis stehen mittlerweile vor einem Scherbenhaufen. Immer mehr Musiker äußern scharfe Kritik an der diesjährigen Verleihung an die Rapper Kollegah und Farid Bang, die für ihr aktuelles Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" ausgezeichnet wurden. Marius Müller-Westernhagen, der 2017 mit einem Echo für sein Lebenswerk geehrt wurde, gab alle seine acht Trophäen aus Protest zurück. Er habe sich damit dem Musiker und Grafiker Klaus Voormann angeschlossen, sagte Westernhagen: "Das schafft Platz bei mir zu Hause und in meinem Herzen."

Falsches Signal zur falschen Zeit

"Wir entschuldigen uns ausdrücklich dafür, bei Ihnen und allen anderen Menschen, deren Gefühle wir verletzt haben", schrieb Drücke in einem Brief an Knobloch. Charlotte Knobloch hatte die umstrittene Auszeichnung als "verheerendes Zeichen" für Deutschland bezeichnet und zeigte sich schockiert über die mangelnde Sensibilität der Echo-Veranstalter. Gerade jetzt entstehe in Deutschland die "ersehnte Sensibilität für den erstarkten Antisemitismus in unserer Gesellschaft und an unseren Schulen", erklärte Knobloch in einem Interview

Charlotte Knobloch

Die früheren Zentralrats-Präsidentin habe mit ihrer Kritik vollkommen Recht, betonte Drücke. "Wir als Vorstand haben das falsch bewertet und wollten uns an der falschen Stelle für die künstlerische Freiheit einsetzen." Das Geschehene sei nicht mehr rückgängig zu machen, aber man könne vermeiden "dass solche Fehler in Zukunft wieder geschehen", so der Echo-Veranstalter.

