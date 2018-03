US-Regierung: EU vorläufig von Strafzöllen ausgenommen | Wirtschaft | DW | 22.03.2018

Die EU soll nach Angaben der US-Regierung von den geplanten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium vorläufig befreit bleiben. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte am Donnerstag bei einer Anhörung im Kongress, die Europäische Union werde ebenso wie mehrere andere Länder vorläufig von den neuen Tarifen ausgenommen. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle sollen am Freitag in Kraft treten.

In den vergangenen Tagen hatten Vertreter der EU und einiger europäischer Staaten versucht, eine Ausnahmeregelung für sich zu verhandeln. Offenbar mit Erfolg.

Genaueres erklärt der Präsident

Nach Angaben von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wird sich US-Präsident Donald Trump um 22 Uhr europäischer Zeit zu einer möglichen Befreiung der EU-Staaten von den geplanten Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte äußern.

"Meine Hoffnung ist, dass wir die Regeln des internationalen Handels weiter aufrechterhalten können", sagte Macron am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. Diese Regeln seien gut für alle.

Große Erleichterung

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben erleichtert reagiert, sehen aber noch viele offene Fragen. "Das ist eine gute Nachricht für den transatlantischen Handel: Sowohl für den Wirtschaftsstandort Deutschland als auch für die USA", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer am Donnerstag in Berlin. Strafzölle hätten der deutschen Wirtschaft erhebliche Absatzeinbußen beschert und keinem einzigen Unternehmen geholfen, weder diesseits noch jenseits des Atlantiks.

"Uns fällt ein großer Stein vom Herzen", sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann. Das Ausnehmen der EU von den "unsinnigen" US-Strafzöllen sei ein Sieg der Vernunft, zumindest vorläufig. "Unsere Aufforderung, den Konflikt über den verstärkten Dialog auf allen Ebenen zu lösen statt über Muskelspiele, war der richtige Weg, auch wenn mit der jetzigen US-Entscheidung das Thema sicher noch nicht vom Tisch ist."

Die Gefahr ist noch nicht gebannt

DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland "Es hat sich gelohnt, dass Bundesregierung und EU-Kommission in Washington geschlossen vorstellig geworden sind." Das vorläufige Ausnehmen der EU von den Strafzöllen sei aber allenfalls ein kleiner Etappensieg. "Noch ist die Gefahr eines Handelskrieges nicht gebannt."

Trump hatte vor zwei Wochen angekündigt, Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium in Höhe von 25 beziehungsweise 10 Prozent zu verhängen. Die EU hält die Zölle für regelwidrig und hat die US-Regierung aufgefordert, zumindest die EU-Staaten davon auszunehmen. Für den Fall, dass die US-Maßnahmen in Kraft treten, droht sie mit Vergeltungszöllen auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder.

dk/hb (afp, dpa)