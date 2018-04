Top 10: Kinofilm "Black Panther" entwickelt sich zum Kassenschlager

Die erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten

Platz 7: "The Avengers: Age of Ultron" (2015)

In der Fortsetzung der "Avengers"-Geschichte wurden Iron Man, Captain America, die Black Widow (im Bild) und Thor auf der Leinwand wiedervereint. Eine der Hauptrollen spielt Scarlett Johansson als "Black Widow". Die Erlöse aus dem Kartenverkauf betrugen 1,14 Milliarden Euro (1,4 Milliarden US-Dollar). Geplant sind zwei weitere Folgen. "The Avengers: Infinity War" läuft bereits Ende April an.