Top 10: Die teuersten Transfers der Welt

Platz 7 - Romelo Lukaku

Auf dem Platz ist Romelu Lukaku eine Urgewalt. Der 1,91 Meter große Stürmer aus Belgien ist - einmal in Fahrt - kaum zu stoppen. Sowohl in der Premier League, als auch in der Champions League ist er einer der wichtigsten Torschützen bei Manchester United, die die hohe Ablösesumme von 84,7 Millionen Euro, die Manchester an den FC Everton bezahlt, nicht bereuen dürften.