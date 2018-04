Syrien-Angriff: Verständnis und Kritik aus Berlin

Wenige Stunden nach dem gemeinsamen Raketen-Angriff in Syrien äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Geschehnissen der Nacht. Vor kurzem hatte sie noch einmal die deutsche Haltung klar gemacht, dass keine deutsche Beteiligung an einem militärischen Vorgehen in Syrien geben werde. Was aber nicht heißt, dass Deutschland eine militärische Antwort nicht für richtig heiße.

Merkel will keine militärische Beteiligung Deutschlands

Entsprechend fiel auch Merkels jetzige Antwort aus: "Wir unterstützen es, dass unsere amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in dieser Weise Verantwortung übernommen haben. Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren und das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen."

Weiter hieß es in der schriftlichen Stellungnahme: Das Vorgehen habe zum Ziel, "die Fähigkeit des Regimes zum Chemiewaffeneinsatz zu beschneiden und es von weiteren Verstößen gegen die Chemiewaffenkonvention abzuhalten".

FDP-Generalsekretärin Beer: Gemetzel in Syrien nur durch Diplomatie zu lösen

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer: Nur Diplomatie kann das Gemetzel beenden

Ähnlich äußerte sich die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer gegenüber der DW. "Es war ein begrenzter, kalkulierter Militärschlag, der Assad und seinen Verbündeten zeigen sollte, dass Giftgasangriffe gegen das eigene Volk nicht einfach hingenommen werden", verteidigte die FDP-Generalsekretärin Nicole Beer das Vorgehen der USA, Frankreich und Großbritannien. Allerdings könne so der Krieg in Syrien nicht beendet werden. "Das Gemetzel in Syrien kann aber nur durch Diplomatie beendet werden. Die allerdings ist erschreckend erfolglos."

Aus der FDP kamen in den letzten Tagen die einzigen Stimmen aus den Reihen der Bundestagsparteien, die Merkels zurückhaltenden Syrien-Kurs kritisierten. So hatte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff gesagt: "Sollten unsere Partner Unterstützung brauchen und eventuell anfordern, dann sollte das zumindest nicht von vorneherein ausgeschlossen sein."

Kritik von der Linkspartei: "Deeskalation ist das Gebot der Stunde"

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch: Deeskalation ist das Gebot der Stunde

Deutliche Kritik kam von der Linkspartei. Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, verurteilte der Angriff im DW-Interview deutlich. "Er ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht (…) unabhängig davon, was zuvor passiert ist", so Bartsch. "Es gibt dafür keine rechtliche Grundlage - die Bundesregierung sollte genau das auch politisch vertreten."

Bartsch zeigt kein Verständnis für die möglichen militärischen Ergebnisse des Angriffs und blickt vielmehr auf die möglichen Folgen für die Situation in der Region. "Mir soll mal jemand erklären, was sich mit diesem Angriff geändert hat", sagte Bartsch. "Aber die Eskalationsspirale ist weiter gedreht worden, die Kriegsgefahr steigt." Deshalb seien jetzt Deeskalation und Diplomatie das Gebot der Stunde, forderte Bartsch. Die Bundesregierung solle nun "auf Zurückhaltung aller hinarbeiten und auf die konsequente Einhaltung des Völkerrechts drängen".

Unterstützung aus dem Bundestag

Unterstützung für das Vorgehen und die Haltung der Bundesregierung kam von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Hardt, sagte in einem schriftlichen Statement, der Einsatz sei richtig gewesen. Seine Fraktion, so Hardt, fordere Russland auf, "endlich eine vollständige Untersuchung des Giftwaffeneinsatzes durch die Chemiewaffen-Organisation zuzulassen". Russland müsse außerdem seinen "Einfluss auf Assad nutzen, um ihn zur Herausgabe aller seiner Chemiewaffen-Bestände zu zwingen." Denn offensichtlich habe Assad Teile seiner Chemiewaffen bei der früheren Vernichtungsaktion der Vereinten Nationen verborgen.

Eine dauerhafte Lösung des Konflikts aber, so Hardt weiter, könne es nur am Verhandlungstisch geben.