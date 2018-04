Synagogen in Deutschland

Neue Synagoge Dresden

In vielen Städten jedoch wurden die Synagogen 1938 unwiderruflich zerstört, so auch der Semperbau in Dresden in unmittelbarer Nähe zur berühmten Silhouette. 2001 konnte am Originalstandort dieser preisgekrönte Neubau eingeweiht werden. Die leicht gedrehte Form des Würfels gewährleistet die vorgeschriebene Ausrichtung der Toraschreinwand nach Jerusalem.