Super Bowl live: Philadelphia Eagles gegen New England Patriots | Sport | DW | 04.02.2018

01:35 Uhr: Brady passt ins Nichts. Die Eagles-Defense setzt ihm arg zu und er trennt sich lieber vorschnell vom Ei, als hart getroffen zu werden.

01:35 Uhr: Das geht momentan etwas zu leicht für die Eagles. Haben die Patriots eine Antwort parat?

01:31 Uhr: Und da ist der nächste Bigpoint! TOUCHDOWN für die Eagles! Ganz stark gespielt und plötzlich liegt der Underdog mit zwölf Zählern vorn. LaGarrette Blount, ein ehemaliger Patriot, geht steil durch die Mitte und findet den Weg in die Endzone.

01:30 Uhr: Foles erneut mit einer Bogenlampe den Teamkollegen, in dem Fall Jeffrey, der erstklassig fängt. Stark!

01:29 Uhr: Nick Foles findet Zach Ertz im Zentrum und der marschiert durch. Das sah jetzt mal etwas kreativer aus.

01:28 Uhr: Die Eagles probieren es mit Laufspiel und wollen so natürlich auch etwas Zeit von der Uhr nehmen. Aber Raumgewinn bringt das bisher kaum.

01:25 Uhr: Immer noch kein Touchdown für die großen Favoriten aus Boston: Die New England Patriots sind - wie so oft in Super-Bowl-Spielen - zu Beginn noch auf der Suche nach ihrem Spiel.

01:24 Uhr: Oh! Die Patriots mit einem Trick-Spielzug: Brady wird angespielt quasi als Runningback, aber er greift daneben. Und die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben.

01:23 Uhr: Ein scharfer Pass von Brady auf White, doch der kommt nicht an den Ball. Das war nichts.

01:19 Uhr: Harter Hit für Cooks bei seinem Angriffversuch. Die Nummer 14 der Patriots geht hart zu Boden, weil der offensive Mann seinen Gegner nicht kommen sah. Er bleibt zunächst liegen.

01:12 Uhr: Pfosten! Irre Szene. Das Ei knallt an die Stange, auch weil es nicht richtig abgelegt wurde vor dem Kick. Kicker Gostkowski hatte es also bei seinem Schuss schwer. Also auch kein Extrapunkt bei den Patriots.

01:08 Uhr: Ende des ersten Viertels - 9:3 die Führung für die Eagles. Ein paar schöne Aktionen, mehr Präzision bei den Außenseitern. Das lässt doch auf mehr hoffen...

01:06 Uhr: Dritter Versuch und 7: Und der ist gut! Tom Brady im Fallen, aber der Pass ist super. Danny Amendola holt das Ding aus der Luft. Starker Spielzug.

01:03 Uhr: 9:3 also der aktuelle Spielstand und die Patriots sind gefragt. Rückstände machen ihnen aber bekanntlich nichts aus. Die letzten beiden Titel 2015 und 2017 holten sie jeweils nach zehn bzw. 19 Punkte Rückständen.

01:00 Uhr: Kein Field Goal für die Eagles, die diesen Zähler liegen lassen.

00:58 Uhr: Der sitzt: TOUCHDOWN für die Eagles! Alshon Jeffrey hebt ab, steht förmlich in der Luft - und er fängt das Ei. Klasse Spielzug von den Eagles, natürlich auch von Quaterback Foles.

Stiehlt er Tom Brady die Show? Nick Foles erwischt einen guten Start

00:57 Uhr: Ex-Patriot marschiert gegen sein eigenes Team: Blount macht Meter gut!

00:55 Uhr: Bradys erster Auftritt war also ordentlich. Doch sein letzter Pass saß nicht. Da muss noch mehr kommen vom Maestro, denn die Defense der Eagles ist ziemlich auf zack.

00:53 Uhr: Das Field Goal sitzt. 3:3 der neue Spielstand im 52. Super Bowl. Noch ist also nicht viel passiert hier.

00:52 Uhr: Gronkowski läuft in die Endzone, doch der Pass auf ihn wird sauber abgefangen. Kein Touchdown also zunächst für die Patriots.

00:50 Uhr: Rob Gronkowski mit seinem ersten schönen Catch! Da blitzt das tolle Zusammenspiel der Stars bei den Patriots auf.

00:49 Uhr: Chris Hogan schleicht sich durch und macht wieder auf links viel Raum gut. Das ging jetzt schnell.

00:48 Uhr: Schöne erste Szene von Brady: Der Quaterback findet James White auf der linken Seite. Seine Offensive Line macht dabei einen klasse Job.

00:42 Uhr: Die ersten Punkte im Super Bowl gehen an die Eagles. Der Kick ins Field Goal ist gut und damit steht es 3:0 für die Außenseiter.

Prominenter Gast: Rapper Sean "Diddy" Combs ist da - und für die eisigen Temperaturen in der Stadt gewappnet

00:41 Uhr: Rowe macht für die Patriots dicht und verhindert in der Endzone einen Touchdown durch Jeffrey.

00:40 Uhr: Foles dreht sich um die eigene Achse und wirft einen Pass in die Endzone, aber da ist niemand. Das sah nicht so durchdacht aus.

00:39 Uhr: Corey Clement marschiert bis in in die 5-yard-Zone! Der Touchdown ist nah...

00:37 Uhr: Jay Ajayi setzt sich gleich zwei Mal hintereinander durch. Seine druckvolles Laufspiel macht den Patriots Probleme.

00:35 Uhr: Toller Pass durch Foles und hervorragender Catch und damit first down. Die Eagles arbeiten sich vor.

00:33 Uhr: Das ging nochmal gut. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten setzen sich die Eagles auf der linken Seite und schaffen ordentlich Raumgewinn.

00:31 Uhr: Kick off! Das Spiel läuft und die Eagles sind zuerst am Zug. Was können sie aus ihrem ersten Versuch machen?

00:30 Uhr: Kameras zücken, jetzt geht's los...

Bunt, bunter, Super Bowl

00:29 Uhr: Alles blickt auf die Quaterbacks: Tom Brady (40) gegen Nick Foles (29) - ein Duell der Generationen. Wer setzt sich durch?

00:27 Uhr: Ballbesitz für die Eagles. Die Patriots wählen den Ballbesitz in Halbzeit zwei.

00:25 Uhr: Auch Chef-Schiri Gene Steratore erhält seine Vorstellung - gemeinsam mit einigen Veteranen. Steratore hat übrigens fünf Assistenten auf dem Feld.

00:22 Uhr: Die Patriots sind übrigens offiziell Heimteam und konnten somit ihre Trikotfarbe wählen. Sie entschieden sich für die weißen Auswärtstrikots, in denen sie auch ihre letzten beiden Super Bowls gewannen. Gutes Omen?

00:20 Uhr: Wenige Sekunden vor Ihrem Auftritt holt sich Pink noch das Kaugummi aus dem Mund. Und dann schmettert sie die Nationalhymne. Das ging gerade nochmal gut...

Pink kaut und singt: Gute Show schon vor dem Kick off...

00:19 Uhr: Jetzt wird gesungen. "America, the beautiful" - Patriotismus gehört zum Super Bowl wie Hähnchen und Bier.

00:18 Uhr: Zu den sportlichen Fakten: 5 Super-Bowl-Siege für die Patriots, keiner für die Eagles. 10 Finals für die Patriots für New England, 3 für Philadelphia. Und was sagen diese Zahlen für das heutige Spiel? Eigentlich nichts...

00:15 Uhr: Fun fact: Eins der 73.000 Tickets für dieses Spiel soll übrigens 3.880 Euro gekostet haben. Dagegen ist ja ein Familienausflug zu einem Premier-League-Spiel ein echter Schnapper.

00:13 Uhr: 800 Millionen Zuschauer sollen weltweit an den TV-Geräten und vor Webstreams den Super Bowl verfolgen. Natürlich eine Schätzung. Aber das weltweite Social-Media-Echo zum #SuperBowl zeigt: die Zahl könnte stimmen.

00:10 Uhr: Die Teams betreten die Arena erneut. Nach dem Warm up folgt nun der Einlauf. Natürlich mit viel Tam Tam, Feuer und Cheerleader-Show. Die Eagles machen den Anfang...

00:09 Uhr: Was könnte man mit fünf Millionen Euro tun? Zum Beispiel einen 30-Sekunden-Werbespot während des Super Bowls im TV ausstrahlen. Bessere Vorschläge?

23:59 Uhr: Bemerkenswert ist auch das Stadion: Die US Bank Arena ist eines der modernsten und wohl auch eines der teuersten Stadien der Welt. Es wurde 2016 fertiggestellt und kostete 1,1 Milliarden (!) US-Dollar. Der Neubau des Stadions der Minnesota Vikings war nötig, weil 2010 das Dach des alten Metrodome unter Schneemassen einbrach. Danach gönnte sich die Stadt eine Arena der Extraklasse, das komplett überdachte Stadion hat zum Beispiel die größten Glastüren der Welt. Fast 30 Meter hoch, geben sie den Blick auf die Innenstadt frei. Es fasst 73.000 Zuschauer zum Super Bowl.

23:56 Uhr: Fun fact: 1,3 Milliarden Chicken Wings sollen während dieses Super Bowl Abends übrigens vertilgt werden. Stellt sich die Frage: Gibt es morgen überhaupt noch Hühner in den USA?

23:54 Uhr: So freut man sich übrigens in Deutschland auf den Super Bowl. Kalorienmäßig stehen die deutschen Fans den Amerikanern also in nichts nach...

23:50 Uhr: Draußen kalt, drinnen warm: Die Außentemperatur in Minneapolis beträgt aktuell -17 Grad. Im geschlossenen U.S. Bank Stadium sind es rund 20 Grad. Über die Heizkosten für diesen Abend wissen wir leider nichts...

23:47 Uhr: Szene vom Warm up aus Minneapolis:

23:44 Uhr: Schöne Szene: Die Patriots stehen im engen Kreis zusammen und schwören sich ein auf den sechsten Titel der Teamgeschichte. Die Mannschaft wird von Patriots-Trainer Bill Belichick bis ins kleinste Detail gebrieft - und natürlich heiß gemacht. Der gelebte Perfektionismus ist neben Bradys Genialität vielleicht das größte Erfolgsgeheimnis der Patriots.

23:41 Uhr: Schon als er den Rasen in der Arena von Minneapolis betritt, ruhen alle Augen nur auf ihm: Patriots-Quaterback Tom Brady. Viel Beifall, aber auch laute Pfiffe der Eagles-Anhänger begleiten seinen lockeren Trab auf das Spielfeld. Er ist der Topstar seines Sports, ein Ausnahmekönner am Ei - und er ist der Meister des Dramas.

23:34 Uhr: Einer fehlt und ist dennoch Thema: US-Präsident Donald Trump hat in einer Grußbotschaft indirekt angemahnt, während des Abspielens der Nationalhymne zu stehen. Damit sendete er erneut eine Botschaft an die Take-a-knee-Bewegung im American Football. Ob das Wirkung zeigt? Mehr zur Debatte hier.

23:26 Uhr MEZ: Das Spiel des Jahres, die größte Sport-Show der USA und ein Milliarden-Geschäft - der Super Bowl wirft seine Schatten voraus. Minneapolis erwartet ein Spektakel: Top-Favorit New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles - wer holt sich den 52. Titel der NFL? Kick off ist um 0:30 Uhr MEZ.

Ausnahmezustand in Philadelphia: Die Eagles sind seit langem erfolglos und haben noch keinen einzigen Super-Bowl-Titel. Aber in ihrer Underdog-Rolle fühlen sich die Fans ziemlich wohl: