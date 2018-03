Streit um Treppe an Kreidefelsen von Rügen

Der Abgang über die Treppe zum Ostseestrand ist seit zwei Jahren gesperrt. Damals war ein Baum darauf gestürzt. Im Oktober verkündete das Umweltministerium den Abriss der Treppe und begründete dies mit den geologischen Instabilitäten im Hang. Dagegen wurden bislang mehr als 3000 Unterschriften gesammelt. Nach Ansicht der Bürgerinitiative hat die Sperrung schwere Auswirkungen auf den Tourismus. Am kommenden Samstag ist eine Protestaktion am Königsstuhl geplant.

Das Nationalparkamt hat den Rückbau der Treppe nach Protesten in der Region vorerst gestoppt.

An der Steilküste von Jasmund wurden nach Angaben des Ministeriums seit 2006 rund 300 Rutschungen nachgewiesen. Der Hang am Abstieg sei in bedeutenden Teilen davon ebenfalls betroffen, hieß es aus dem Ministerium.

Jedes Jahr besuchen rund 500.000 bis 800.000 Gäste den Königsstuhl. Er gehört zu der Kreideküste und gilt als Wahrzeichen der Insel Rügen.

ak/ks (dpa)