Soraya Kohlmann ist neue "Miss Germany"

Zeitreise zur ersten "Miss Germany"

2016: Schön katholisch

Die 27-jährige Lena Bröder vereint, was auf den ersten Blick vielleicht gegensätzlich wirkt: Sie ist angehende Religionslehrerin und nimmt gleichzeitig an Schönheitswettbewerben teil. In ihrer Amtszeit als "Miss Germany 2016" traf sie unter anderem Papst Franziskus und veröffentlichte ihr eigenes Buch "Das Schöne in mir – Mit Glaube zum Erfolg".

Autor oder Autorin: Nina Wuttke