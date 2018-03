Sommerzeit: Zeit, sich Gedanken zu machen | Kultur | DW | 24.03.2018

Die Frage nach der Zeit

Die Zeit kann niemand aufhalten

Vanitas (lat. "Nichtigkeit") war ein wichtiges Motiv in Kunst, Literatur, Theater und Musik des Barock. Als Allegorie auf die Vergänglichkeit des Lebens verband es Schönheit und Verfall. Die verblühende Tulpe, der Totenkopf und das Stundenglas sind oft verwendete Motive, so auch im Gemälde "Vanitas, Allegory of the transience of life with skull and hourglass" des Malers Philippe de Champaigne.